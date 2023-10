El calvario de un futbolista italiano que entró en el mundo de las apuestas deportivas: "En shock"

Un futbolista italiano que se desempeña en el New Castle y en su Selección atraviesa un duro momento luego de involucrarse en las apuestas ilegales.

Un futbolista italiano atraviesa un duro momento poco tiempo después de involucrarse en las apuestas deportivas ilegales. Poco tiempo después de ser convocado a su Selección para las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, tanto su apellido como el de uno de sus compañeros salieron a la luz como protagonistas de un hecho que derivó en la decisión del DT de desafectarlos. Uno de ellos no la pasa nada bien y revelaron el calvario que vive.

Sandro Tonali es un joven jugador que se desempeña en el New Castle de la Premier League de Inglaterra y junto a Nicolo Zaniolo -del Aston Villa- incursionaron en una red ilegal. En la misma también estuvo involucrado Nicolo Fagioli, hombre de la Juventus, pero no fue el más afectado de los integrantes de la Azurra. A pesar de haber dado detalles sobre su adicción y confesado su delito, Tonali no supera la situación y su mánager habló del tema.

"Sandro está jugando un partido importante en contra de la ludopatía: lo va a ganar. Está en shock y muy triste. La esperanza es que la experiencia salve su vida y las de muchos más, que pueda ayudar al que padece el mismo vicio", expresó el representante Giuseppe Riso. Además, agregó que el futbolista recibe el apoyo por parte de la institución y sus compañeros de equipo por lo que vive, lo cual será fundamental para que salga adelante.

Si bien no está definido cuánto tiempo estará inactivo debido a una posible sanción, es claro que existe la chance de que no juegue por meses o por años, más una multa económica que recibirá. En principio, no disputó los partidos con la Selección de Italia al margen de que el técnico lo convocó. Es que al surgir esta cuestión de las apuestas decidieron desvincularlo para que no tena exposición a nivel público por todo lo sucedido en los últimos días.

Una estrella del Barcelona se pudrió de saludar a los fanáticos y explotó

Un futbolista del Barcelona se pudrió de los fanáticos que se acercaron a él para pedirle una foto o un autógrafo y no los recibió de la mejor manera tras retirarse del entrenamiento del equipo que comanda Xavi Hernández. Mientras los hinchas del "Blaugrana" esperaban ansiosos por conocer a su ídolo, el jugador tuvo una reacción que no tardó en hacerse viral en las redes. Por supuesto, el crack se vio obligado a aclarar la situación que atravesó con los mencionados jóvenes.

El hombre en cuestión es nada más y nada menos que el portugués Joao Cancelo, quien llegó cedido proveniente del Manchester City de Pep Guardiola y viste los colores del elenco "Culé". Ante la ilusión de varios simpatizantes que aguardaban a la salida de la Ciudad Deportiva de la institución, el defensor no sólo que accedió de mala gana, sino que también se quejó de ellos.