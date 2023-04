El árbitro de Argentina vs Países Bajos tuvo una fuerte noticia y es la que todos esperaban

El árbitro dirigió durante 15 años y ahora aparece una novedad sobre su futuro en el fútbol internacional.

Desde el partido por cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Países Bajos, el nombre de Mateu Lahoz se hizo conocido en todo el mundo, principalmente por las insólitas decisiones que tomó en ese encuentro y que llevó, entre otras cosas, a que Lionel Messi estalle contra él. Ahora, ese árbitro tuvo una complicada noticia que tiene que ver con su futuro en el arbitraje.

En este caso, desde hace varias semanas, se habla de la actuación de Mateu Lahoz como referí en la Liga de España. Ya hubo varias quejas sobre el referí y, sobre todo, se habla de las últimas actuaciones que tuvo en la temporada que lo llenaron de dudas con respecto a su trabajo. En este punto, el referí ahora sufrió una fuerte noticia que podría poner en peligro su futuro en el mundo del referato. Con respecto a sus últimos cruces y actuaciones en la Liga, la persona a cargo del arbitraje en España, el exreferi Medina Cantalejo le comunicó tanto a Mateu Lahoz como a Del Cerro Grande que no continuarán arbitrando a partir de la temporada que viene y, de esta forma, no estarán activos. Lahoz, además de dos Mundiales, dirigió en los Juegos Olímpicos 2016 y la Euro 2021, los Mundiales Sub -20 (2015 y 2017).

El Kun Agüero explotó contra el árbitro de Argentina vs. Países Bajos: "Dios mío"

En el cruce por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección y Países Bajos, Sergio "Kun" Agüero publicó un picante tweet contra el árbitro del partido cuando corrían 20 minutos del primer tiempo. El exjugador se calentó con el colegiado por su manera de dirigir y no dudó en atacarlo cuando el cotejo estaba 0 a 0. El español Antonio Mateu Lahoz fue el apuntado por el ex hombre de Independiente.

Las reiteradas advertencias a los futbolistas de la "Albiceleste" durante el duelo generaron que el "Kun" no se guarde nada. Para colmo, la amonestación a Walter Samuel -parte del cuerpo técnico del elenco nacional- fue otro de los motivos para que a todos le moleste la actitud. Sin dudas, Agüero tenía toda la razón, porque no es la primera vez que la máxima autoridad de dicho encuentro llama la atención por cómo hace su trabajo.

"Este árbitro cómo le gusta llamar la atención Dios mío", escribió Sergio "Kun" Agüero en su cuenta de Twitter quejándose contra Mateu Lahoz, quien incluso minutos después discutió con Lionel Scaloni y le sacó una insólita amarilla a su compañero. La alegría llegó poco después con una gran jugada y asistencia de Lionel Messi para Nahuel Molina, que definió ante la salida del arquero neerlandés para abrir el marcador y sacar la ventaja en el cotejo.