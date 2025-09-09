Descontrol total en una selección que está a un paso de clasificar al Mundial

En una nueva jornada de la doble fecha FIFA en el mundo, una selección que está muy cerca de clasificar al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 protagonizó un escandaloso momento. Luego de ganar su partido de este martes 9 de septiembre en condición de local, su propia gente invadió el campo de juego y celebró de una manera especial el triunfo que puede quedar para el recuerdo. Por supuesto, el video del momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El seleccionado en cuestión es nada más y nada menos que Cabo Verde, que hace instantes le ganó 1 a 0 a Camerún y quedó a pocos puntos de lograr el máximo objetivo. Si bien dependerá de lo que suceda en las últimas dos fechas del clasificatorio de África, lo cierto es que mantienen más vivo que nunca el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia. Sus fanáticos lo vivieron de esa manera e invadieron el verde césped despertando la atención de todos.

Cabo Verde está a un paso del Mundial 2026 y los hinchas festejaron en la cancha

El gol de Dailon Livramento cuando corrían 9 minutos de la segunda mitad contra el equipo camerunés fue sin dudas una alegría inmensa para el público local pero no tanto como el pitazo final. El árbitro puso fin al encuentro contra Camerún y los hinchas saltaron disparados a la cancha para celebrar con sus futbolistas. Ahora, el equipo tendrá una chance inmejorable para lograr el pasaje al Mundial del año próximo para el que ya clasificaron varias selecciones en el mundo.

Con esta victoria por 1 a 0, Cabo Verde llegó a los 19 puntos a falta de dos fechas para el final en el Grupo D y está cuatro unidades por encima de los cameruneses. De esta manera, si consiguen un triunfo en la última jornada contra Libia en condición de visitante se meterán en la máxima cita del fútbol. En cuanto al método de clasificación, los cuatro mejores segundos se cruzarán entre ellos para luego disputar un lugar por el Repechaje internacional, mientras que los primeros de los nueve grupos jugarán la Copa del Mundo.

Cabo Verde festejó tras ganarle a Camerún

Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF).

Cuándo se juega el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores. Serán 48 equipos que conformarán 12 grupos de 4 de los que clasificarán los dos mejores primeros de cada uno sumados a los ocho mejores terceros para jugar desde 16avos de final en adelante.