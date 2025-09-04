¿Chau Eliminatorias para la Selección Argentina? La versión en los pasillos de FIFA

¿Chau Eliminatorias para la Selección Argentina? La insólita versión que recorre los pasillos de FIFA.

La Selección Argentina podría no disputar las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, de acuerdo con la insólita versión que recorre ahora mismo los pasillos de la FIFA de Gianni Infantino. Es que, técnicamente, la "Albiceleste" será "local" en la próxima Copa del Mundo, ya que se disputará un partido de la fase de grupos en el territorio nacional. Por lo tanto, como ocurre con cada anfitrión, no sería necesario que juegue la clasificación al torneo.

De cualquier manera, según comunicó el cronista Esteban Edul en ESPN, por el momento se trata simplemente de un trascendido y nada más. De hecho, lo más probable es que la casa madre del fútbol a nivel global ni siquiera se pronuncie al respecto hasta el año que viene. De concretarse, curiosamente serían seis entonces los Seleccionados que no participarían en la clasificación: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán de locales el Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Domínguez, anunció que los partidos inaugurales se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, el torneo llevará un nombre acorde a la historia de este certamen. Claro que aún no está confirmado cómo será el resto del campeonato del mundo que se jugará cuatro años después del que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, pero el dirigente brindó una conferencia de prensa sobre esta cuestión junto a sus pares de cada país.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", escribió el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre el campeonato del mundo. Por otro lado, la AFA confirmó por medio de su cuenta de Twitter que la "Albiceleste" jugará el primer partido.

¿Dónde se juega el Mundial 2030 y cómo?

Finalmente, Sudamérica sólo será la sede de los partidos inaugurales. A diferencia del máximo sueño inicial, que era albergar la competición completa en esta parte del planeta, la FIFA le comunicó a la Conmebol que apenas le corresponderán los primeros encuentros, con Argentina, Uruguay y Paraguay como locales.

A través de una extensa conferencia de prensa conjunta, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fueron los principales encargados de explicar los motivos por los que la Copa del Mundo se mudará a Europa y a África para las instancias posteriores. De hecho, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del resto de los juegos y de la final.

Durante el diálogo con los medios en octubre del 2023, Tapia argumentó que "era imposible conseguir los votos, el presupuesto, para que Sudamérica organizara todo el Mundial". Al mismo tiempo, destacó que "fue una gran noticia conseguir estos partidos sin invertir nada, porque la infraestructura ya está". De hecho, Domínguez agregó que organizar un evento de este calibre "requiere muchísima inversión" y profundizó: "Hubiéramos estado imposibilitados de tener todo aquí. Se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay en los partidos inaugurales y después se mudará a Europa, donde se jugarán los otros partidos y la final".

En este sentido, Domínguez prefirió rescatar el costado positivo y presentó: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA, que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho". Incluso, remarcó: "Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos". Con relación al homenaje al primer torneo de este tipo, que fue allá por 1930 en Uruguay, el guaraní señaló que "un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA".