Lamine Yamal con la camiseta de Barcelona.

Lamine Yamal es uno de los grandes jugadores del momento. Su habilidad le permite a sus jóvenes 18 años ser una de las grandes esperanzas del Barcelona y de la Selección de España. Pero más que futuro, el futbolista demuestra tener un presente demoledor, que lo tiene como una de las "joyas" mundiales en la actualidad. Solo basta con ver lo que fue su rendimiento en la pasada Eurocopa 2024, en la que se consagró campeón. Pero también sus actuaciones en el equipo "Culé", con buenos rendimientos en Champions League y en la liga de España.

Esto le permitió ser visto ante los ojos del mundo como el nuevo gran crack mundial, por lo que el Barcelona buscó asegurar su continuidad por mucho tiempo. El conjunto azulgrana le renovó el contrato al jugador español, hijo de padre marroquí y madre guineaecuatoriana, su vínculo hasta el 2031, dado que en 2026 vencía y podía estar la posibilidad de que otros clubes negociaran por su ficha. Una movida que muestra el interés que genera. Y un contrato que impresiona por sus cifras.

Cuánto gana Lamine Yamal en Barcelona

El futbolista firmó su renovación con el club catalán hasta 2031 con un sueldo de 15 millones de euros netos por temporada . Si se tienen en cuenta los bonus, su salario podría llegar a alcanzar los 20 millones anuales, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado de la plantilla del Barça. En los próximos 5 años, el club pagará más de 250 millones de euros por su joven estrella, que ya le da grandes réditos a la institución.

Entre los records que logró Lamine Yamal a lo largo de su corta carrera, se encuentra el de que debutó con solamente 15 años y 290 días, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la liga española. Y luego repitió el record con la Selección de España, con solo 16 años y 57 días.

De cuánto es la clásula de rescisión por Lamine Yamal

Lamine Yamal con la Selección de España.

Si bien no trascendió oficialmente, la clásusula para llevarse a Lamine Yamal es de 1.000 millones de euros, una cifra astronómica para asegurarse el futuro del mayor talento futbolístico del Barça desde la irrupción de un tal Lionel Messi.

Los títulos de Yamal como futbolista

Con Barcelona

La Liga de España: 2022/23 y 2024/25.

Supercopa de España: 2025.

Copa del Rey: 2024/25.

Con la Selección de España