Cuánto cuesta el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez por su casamiento

Cristiano Ronaldo está hace nueve años con Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pasan indudablemente por un momento excepcional. Es que la pareja hizo público su compromiso, por lo que su casamiento no tardará en llegar. Esto es algo que sin duda mantiene emocionados a todos los fanáticos por el mundo que tiene el astro portugués, que en base a hitos y grandes conquistas logró colocarse entre los futbolistas más destacados de la historia.

Con una relación que ya lleva nueve años, fue la propia influencer la que compartió el anuncio en sus redes sociales. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", sostuvo la modelo de 31 años, al mostrar el anillo de bodas que ambos llevan puestos de compromiso. Ambos tienen tres hijos en común, que son Alana Martina y Bella Esmeralda, a los que hay que sumar a Cristiano Jr. y a los gemelos Mateo y Eva María.

De cuánto es el valor del anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

En abril pasado, la modelo, empresaria e influencer argentina publicó en Instagram una foto en la que luce un gigantesco anillo de compromiso Expertos como Emily Strauss, fundadora de la marca de joyería EF Collection, la pieza central es un diamante de corte esmeralda de más de 10 quilates, posiblemente hasta 15, engastado en platino. Strauss estima que el valor del anillo podría superar el millón de dólares.

Si bien se desconoce la cifra real de lo que costó el anillo con el que Georgina Rodríguez anunció su próximo casamiento con Cristiano Ronaldo, se puede especular que podría valer el doble o hasta el triple del que recibió anteriormente, por lo que rondaría entre 2 y 3 millones de dólares el anillo de compromiso. Un valor que el delantero puede cubrir sin despeinarse, dada su economía y todos los dividendos que genera hasta el día de hoy.

Qué dijo Cristiano Ronaldo del casamiento

Al realizar una nota para el reality show de su pareja en Netflix, el futbolista de 40 años explicó que siempre le decía a Georgina que se casarían “cuando tengamos ese clic”. "Podría ser en seis meses, en un año o en un mes. Estoy 100% seguro de que ocurrirá", apuntó el futbolista portugués. Finalmente, ese dìa llegó y la pareja se encamina a tener su soñada boda, a nueve años de comenzar su relación juntos. Y ocurre mientras el jugador se encuentra en Arabia Saudita con la vista puesta en llegar a su último mundial en 2026 de la mejor forma.