Colombia vs Bolivia por Eliminatorias para el Mundial 2026: EN VIVO, formaciones y cómo ver on line

Colombia buscará asegurar definitivamente su clasificación al Mundial 2026 cuando reciba a Bolivia este jueves en Barranquilla, en un duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan prácticamente clasificados con cuatro puntos de ventaja sobre Venezuela, mientras que la Verde se juega sus últimas chances de acceder al playoff intercontinental en una pelea directa con la Vinotinto por el séptimo puesto.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Colombia y Bolivia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Colombia y Bolivia?

El partido entre Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

La Selección Colombia llega a este compromiso en una situación muy cómoda en la tabla de posiciones, ubicándose prácticamente clasificada al Mundial 2026 gracias a los cuatro puntos de ventaja que mantiene sobre Venezuela, que ocupa el séptimo puesto. Los Cafeteros saben que con solo igualar el resultado que obtenga la Vinotinto en esta fecha, sellarán definitivamente su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, el equipo de Néstor Lorenzo atraviesa un momento deportivo preocupante, ya que no conoce la victoria desde octubre y ha conseguido apenas tres puntos en sus últimos seis partidos de eliminatorias. Esta mala racha ha generado cierta inquietud en el ambiente colombiano, especialmente considerando el brillante inicio que había tenido el técnico argentino al frente de la selección, llevándola incluso hasta la final de la Copa América.

En la fecha anterior, Colombia no pudo aprovechar sus oportunidades y empató sin goles ante Perú como local, para luego caer igualado 1-1 con Argentina en condición de visitante, desperdiciando una ventaja que había conseguido durante gran parte del encuentro. Estos resultados mantuvieron la racha negativa del conjunto cafetero, que busca cortar definitivamente con esta irregularidad.

Por su parte, Bolivia llega a Barranquilla con la presión de necesitar puntos para mantener vivas sus esperanzas de acceder al playoff intercontinental. La Verde se encuentra en octavo lugar con solo un punto de diferencia respecto a Venezuela, que ocupa la séptima posición que otorga el boleto al repechaje mundial.

El conjunto boliviano logró mantener sus chances tras vencer 2-0 a Chile en la fecha anterior, un triunfo que fue aún más valioso considerando que jugaron con diez hombres durante 70 minutos por la expulsión temprana de Lucas Chaves. Sin embargo, su historial como visitante en eliminatorias es desalentador, especialmente ante Colombia, selección contra la cual nunca ha conseguido sumar puntos ni siquiera anotar un gol en territorio colombiano durante las eliminatorias mundialistas.

Este encuentro representará una oportunidad de venganza para los locales, ya que Bolivia les propinó una dolorosa derrota 1-0 en El Alto durante el partido de ida, siendo uno de los primeros equipos en sucumbir ante la altura boliviana. No obstante, el historial en Barranquilla favorece ampliamente a Colombia, que nunca ha cedido puntos ante la Verde en casa durante las eliminatorias sudamericanas.

Formaciones probables de Colombia y Bolivia

El técnico Néstor Lorenzo deberá armar su formación sin algunas piezas importantes para este compromiso decisivo. La baja más destacada es la de Jhon Jáder Durán, quien no fue convocado tras perderse el último partido del Fenerbahçe antes del parate internacional, por lo que Jhon Andrés Córdoba podría ocupar su lugar en el ataque cafetero.

También están ausentes Juan Fernando Cucho Hernández y Yáser Asprilla, aunque Lorenzo recuperó a Yerson Mosquera, quien regresa tras una larga lesión y podría ser tenido en cuenta. Una sorpresa en la convocatoria es la inclusión de Dayro Moreno, el veterano delantero de 39 años que no había sido llamado en nueve años pero que mantiene un excelente nivel en Once Caldas y finalmente recibió una nueva oportunidad con la selección.

Por el lado de Bolivia, el técnico Óscar Villegas no podrá contar con Lucas Chaves, quien cumplirá fecha de suspensión tras ser expulsado a los 20 minutos del triunfo ante Chile en la jornada anterior. Esta baja es significativa para la Verde, ya que el extremo había sido una de sus figuras en los últimos compromisos.

Los visitantes tampoco tendrán disponible a Ramiro Vaca por lesión, mientras que Boris Céspedes quedó nuevamente fuera de la convocatoria tras ser liberado por el Yverdon de Suiza. La gran figura del equipo boliviano es Carmelo Algarañaz "Miguelito", quien se ha consolidado como el goleador del equipo con seis tantos en diez presentaciones a lo largo de las eliminatorias y llega en buen momento tras conseguir continuidad en el América Mineiro de Brasil.

Probable formación de Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz.

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz. Probable formación de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, José Sagredo, Roberto Fernández; Leonel Justiniano, Robson Matheus, Gabriel Villamil; Rodrigo Ramallo, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz.

Colombia vs Bolivia: Ficha técnica