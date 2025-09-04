Alemania vs Eslovaquia por Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: EN VIVO, dónde juegan y formaciones

Alemania comenzará su camino hacia el Mundial 2026 con una visita al Štadión Tehelné pole de Bratislava para enfrentar a Eslovaquia este jueves, en el inicio de las Eliminatorias UEFA. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann, que ocupa el noveno puesto del ranking FIFA, buscará recuperarse de su reciente decepción en la Nations League y comenzar con el pie derecho en el Grupo A, donde también compartirán zona con Irlanda del Norte y Luxemburgo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Alemania y Eslovaquia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Alemania y Eslovaquia?

El partido entre Alemania y Eslovaquia por la primera fecha de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Štadión Tehelné pole de Bratislava. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Serdar Gozubuyuk.

La Mannschaft llega a este compromiso tras una campaña decepcionante en la Nations League disputada en suelo alemán durante junio. Los dirigidos por Nagelsmann cayeron en las semifinales ante Portugal por 2-1 y posteriormente perdieron el partido por el tercer puesto frente a Francia por 2-0, dejando un sabor amargo en la afición germana que esperaba ver a su selección levantar el trofeo como local.

El rendimiento de Alemania bajo la conducción técnica de Julian Nagelsmann ha sido irregular desde su llegada en septiembre de 2023, cosechando apenas 12 victorias en 23 partidos disputados en todas las competiciones. Una de las principales preocupaciones del estratega de 38 años es el aspecto defensivo, ya que su equipo solo ha mantenido cinco vallas invictas en los últimos 16 compromisos internacionales y ha recibido al menos dos goles en todos sus partidos de 2025.

A pesar de las dificultades recientes, Alemania parte como clara favorita para avanzar desde el Grupo A de las eliminatorias. Los cuatro veces campeones del mundo ya tienen asegurado al menos un lugar en el repechaje gracias a su posicionamiento en el ranking de la Nations League, pero terminar primeros en su grupo les garantizaría la clasificación automática al torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos en 2026.

Eslovaquia, por su parte, atraviesa un momento delicado tras encadenar cuatro partidos sin conocer la victoria en 2025. El conjunto dirigido por Francesco Calzona viene de sufrir una dolorosa eliminación en los playoffs de la Nations League, donde cayó por 1-0 en el global ante Eslovenia con un gol en el minuto 95 que les costó el ascenso a la Liga B.

Los eslovacos han descendido al puesto 52 del ranking FIFA tras perder sus últimos dos amistosos ante Grecia (4-1) e Israel (1-0) en junio. A pesar de estos tropiezos, Eslovaquia se ilusiona con clasificar al Mundial 2026, que contará con 48 equipos participantes. La única vez que lograron clasificar a una Copa del Mundo como nación independiente fue en Sudáfrica 2010, y ahora tienen una nueva oportunidad siendo la segunda selección mejor ranqueada del Grupo A.

El historial entre ambas selecciones muestra un equilibrio interesante en los enfrentamientos recientes. Aunque Alemania ha ganado tres de los últimos cinco duelos, incluyendo su última visita a Bratislava en octubre de 2006 cuando se impuso 4-1 en un partido por las eliminatorias a la Eurocopa, Eslovaquia ha conseguido dos victorias significativas: un 2-0 como local en septiembre de 2005 y un impactante 3-1 de visitante en mayo de 2016, ambos en partidos amistosos.

Formaciones probables de Eslovaquia y Alemania

El técnico de Eslovaquia, Francesco Calzona, deberá afrontar varias bajas importantes para este encuentro decisivo. Lukas Haraslin se vio obligado a abandonar la concentración debido a una lesión en la ingle, mientras que el defensor del Wolfsburg Denis Vavro también está descartado tras someterse a una cirugía en el aductor el mes pasado. Además, Samuel Kozlovsky y Dominik Javorcek tampoco podrán estar presentes por lesiones.

El estratega italiano espera poder contar con Ivan Schranz y Laszlo Benes, aunque ambos son duda debido a problemas estomacales y serán evaluados antes del inicio del partido. Tras experimentar con una línea de tres defensores en la derrota amistosa ante Israel, se espera que Calzona regrese al familiar sistema 4-3-3, con el veterano Peter Pekarik de 38 años esperando sumar su cap número 136 como lateral derecho.

Por el lado de Alemania, Julian Nagelsmann tiene una extensa lista de bajas por lesiones que complica la conformación del equipo titular. Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Benjamin Henrichs, Tim Kleindienst y Tom Bischof están todos descartados. También se encuentran lesionados Nathaniel Brown, Max Rosenfelder y Nicolas Kühn, quienes estaban siendo considerados para su primera convocatoria senior.

El seleccionador alemán tendrá la oportunidad de dar debuts a Nnamdi Collins del Eintracht Frankfurt y Paul Nebel del Mainz 05, ambos convocados por primera vez. Antonio Rüdiger es uno de los cuatro jugadores que regresan al plantel senior junto a Angelo Stiller, Jamie Leweling y Nadiem Amiri, y el defensor del Real Madrid podría formar la dupla central junto a Jonathan Tah. En el ataque, Nick Woltemade del Newcastle United, quien anotó seis goles en cinco partidos en el Europeo Sub-21 de este verano, apunta a ganar su tercera convocatoria senior por delante de Niclas Füllkrug.

Probable formación de Eslovaquia: Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér, Dávid Hancko; Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Matúš Bero; Ivan Schranz, Róbert Boženík, Lukáš Ďuriš.

Probable formación de Alemania: Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller; Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Serge Gnabry; Nick Woltemade.

Eslovaquia vs Alemania: Ficha técnica