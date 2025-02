Video: el violento cruce entre hinchas de Boca e Independiente antes de los partidos

Video: el violento cruce entre hinchas de Boca e Independiente

Los hinchas de Boca Juniors e Independiente protagonizaron un bochornoso momento en el peaje de Dock Sud este sábado 22 de febrero. En la previa de los partidos entre el "Xeneize" contra Aldosivi en la Bombonera y del "Rojo" con Instituto de Córdoba en el Libertadores de América, se cruzaron durante horas de la tarde y se registraron hechos de violencia entre ambas hinchadas. Los videos del accionar de los fanáticos no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales. Qué dijeron fuentes de la Policía Bonaerense.

Fue la cuenta de X (ex Twitter) @Barras_LATAM la encargada de compartir dos publicaciones sobre esta situación, donde no sólo mostraron lo sucedido sino también aclararon que hubo corridas y botellazos por parte de las parcialidades. "Intentaron agarrarse a trompadas, como hacen siempre, pero no tenemos daños ni víctimas por el hecho. Intervino la Policía y dispersamos", aseguraron a El Destape desde la Bonaerense.

Cabe destacar que desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definieron los horarios de dichos compromisos, entre los que sólo hay sólo una y media de diferencia. Por este motivo, era factible que se dé este cruce entre los hinchas que pudo terminar en tragedia. "Fue un encuentro en un peaje, estaban muy cerca los horarios de Boca e Independiente... Una hora y media de diferencia solamente y se cruzaron... Estos malhechores se agarraron a trompadas pero no pasó nada", agregaron fuentes policiales.

Los simpatizantes de Independiente se dirigían al Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para el duelo contra la "Gloria" que comenzaría a las 18. Por otro lado, los "Xeneizes" viajaban rumbo a La Bombonera, ya que a las 19:30 comenzó el encuentro contra el "Tiburón" marplatense.

Si bien el cruce no pasó a mayores, es cierto que se vivió un momento por demás tenso entre los fanáticos del que rápidamente se conocieron las imágenes en las redes. Cabe destacar que no es la primera vez que se da una situación de esta índole en la que la organización del torneo está implicada, ya que en algún momento pasó en otros encuentros del certamen.

Festeja Gago en Boca: la gran noticia que recibió para jugar vs. Alianza Lima por la Libertadores

De la mano de Fernando Gago, Boca Juniors espera por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y el DT recibió una gran noticia de cara a dicho duelo clave para el año azul y oro. Si bien el elenco de la Ribera tendrá la complicada tarea de dar vuelta la serie en La Bombonera, luego de caer 1 a 0 en la ida disputada en Perú, contará con una de sus máxima figuras que estaba en duda. Por suerte para "Pintita", sabe que dispondrá de Edinson Cavani y sueña con pasar de ronda ante su gente.

El goleador uruguayo se recuperó favorablemente de la lesión lumbar (edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento) que lo tuvo fuera de las canchas por varias semanas y por ello, formaría parte de la lista de convocados del DT para jugar contra Alianza Lima. El último cotejo que disputó fue en la derrota 2 a 0 ante Racing en Avellaneda, donde estuvo en cancha por 64 minutos y dejó su lugar para que ingrese Milton Giménez. De esta manera, tras perderse los últimos tres partidos, el "Matador" no jugará contra el "Tiburón" pero sí contra el equipo peruano.