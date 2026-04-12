Ver Racing vs. River en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River contra Racing en uno de los cruces de 2025.

Racing recibe este domingo a las 20 horas a River en un clásico con varios condimentos que lo hacen especial. Será el reencueentro del equipo de Gustavo Costas con su público después de la dura derrota frente a Independiente, que dejó mucho dolor por la forma en que se le escapó a la Academia, con un penal mal picado por "Maravilla" Martínez y una jugada errada abajo del arco por el goleador.

Del lado del conjunto de Núñez, será la oportunidad de tener un mini revancha contra el equipo que lo eliminó del último Clausura e intentará continuar con una racha muy positiva de partidos sin perder desde que está el "Chacho" Coudet como director técnico, que continúa invicto. Un clásico que es el más añejo entre grandes del fútbol argentino (son los dos más antiguos) y en el que mayor diferencia en el historial existe (+44 en favor del Millonario).

Por dónde ver Racing contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Racing y River de este domingo a las 20 será transmitido por ESPN Premium.

Racing con una duda para el clásico

El equipo de Gustavo Costas se prepara para el partido frente a River con una duda en la parte de adelante. Hay dos jugadores que pelean por un puesto para acompañar a Santiago Solari y a "Maravilla" Martínez que son Tomás Conechny y Duván Vergara, para ocupar en andarivel izquierdo del ataque. De este modo, el once inicial después sería la base del equipo contra el Millonario, con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Conechny o Vergara.

River en la victoria contra Racing en la última Copa Argentina.

River recupera jugadores para el encuentro

Marcos Acuña viene de ausentarse de los últimos dos partidos por suspensión y vuelve a estar a disposición, por lo que todo apunta a que irá desde el arranque en Avellaneda. Por su parte, Maximiliano Salas, que no viajó a Bolivia por estar suspendido, también aparece como opción para Coudet de cara al duelo de este domingo, al tener en cuenta que que Driussi acabó con un golpe frente a Blooming y que Colidio llega desgastado en lo físico. El once de River entonces sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Pezzella o Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Quintero o Páez o Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.