Vélez recibe a River en un partido clave: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

River Plate atraviesa su momento más complejo del año y visitará a Vélez Sarsfield este domingo, en un partido que podría definir su participación en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo llega golpeado anímicamente tras la derrota 2-0 ante Boca en el Superclásico y arrastra una racha de nueve derrotas en sus últimos once encuentros en todas las competencias. El Millonario necesita con urgencia un triunfo en Liniers para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al máximo certamen continental por la vía de la tabla anual, mientras que el Fortín ya aseguró su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Vélez Sarsfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Vélez Sarsfield?

El partido entre River y Vélez por la última jornada del Torneo Clausura se jugará este domingo 16 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. Además, el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso en su piso futbolístico del año, arrastrando una racha de nueve derrotas en sus últimos once partidos en todas las competiciones. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, River afronta el final de temporada en una crisis deportiva que lo obligó a salir urgentemente a buscar resultados. La derrota 2-0 ante Boca en el Superclásico profundizó la herida anímica de un plantel que no encuentra respuestas en el momento más crítico.

Hoy, River ocupa el cuarto puesto en la tabla anual con acceso a la Copa Sudamericana, mientras que Argentinos Juniors tiene la última plaza de Libertadores en zona de repechaje. Para recuperar esa posición, el Millonario está obligado a ganar en Liniers y esperar que el Bicho pierda ante Estudiantes en La Plata. Un empate en ese duelo también podría servirle al cuadro de Núñez si gana por una diferencia de al menos dos goles. En cuanto al Clausura, River está sexto en la Zona B, por lo que su eliminación de los playoffs es un escenario muy improbable.

Por su parte, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto ya aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen local, aunque llega con una mala racha tras acumular derrotas consecutivas: 0-1 contra Talleres y 2-0 frente a Gimnasia. El Fortín no atraviesa su mejor momento futbolístico en las últimas jornadas, lo que genera cierta preocupación de cara a la fase eliminatoria.

En cuanto a la tabla anual, Vélez quedó matemáticamente fuera de toda zona de copas internacionales. Su única esperanza de clasificar a la próxima Libertadores —torneo que disputó en 2025 y donde cayó en cuartos de final ante Racing— es coronarse campeón del Torneo Clausura. Sin embargo, el objetivo del Mellizo estará puesto en recuperar sensaciones futbolísticas y llegar de la mejor manera posible a los octavos de final.

El José Amalfitani se ha convertido en una cancha compleja para River en el último tiempo, lo que añade un condimento extra a este duelo cargado de tensión para el Millonario. El conjunto visitante está obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa Libertadores 2026, mientras que el local buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que le devuelva confianza antes de afrontar los playoffs.

Formaciones probables de Vélez y River

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dylan Godoy, Francisco Pizzini.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

Marcelo Gallardo tomó la drástica decisión de borrar a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja de la convocatoria para este partido trascendental. Además de estas bajas por decisión técnica, el entrenador no podrá contar con varias figuras del plantel: Maximiliano Meza y Facundo Colidio están lesionados, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña no estarán por acumulación de amarillas, mientras que Kevin Castaño y Matías Galarza fueron convocados por sus selecciones nacionales. Gonzalo Montiel también descansará tras haber sido arriesgado en el Superclásico sin recuperación completa de su esguince de rodilla.

Franco Armani seguirá en el arco millonario. En la defensa, Fabricio Bustos ocupará el lateral derecho en reemplazo de Montiel, mientras que en el centro de la zaga Juan Carlos Portillo será retrasado para suplir a Paulo Díaz, acompañado por Lautaro Rivero. Milton Casco irá por el carril izquierdo en lugar del suspendido Acuña. En el mediocampo, todo indica que jugarán Giuliano Galoppo y Santiago Lencina, quien viene de renovar su contrato durante la semana. La gran novedad será el regreso de Enzo Pérez tras 53 días sin actividad. En el ataque, Juan Fernando Quintero será el enganche y la dupla ofensiva seguirá conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por el lado de Vélez, Guillermo Barros Schelotto recibió una mala noticia de último momento con la sobrecarga muscular de Matías Pellegrini. El delantero probablemente se pierda el partido ante River y apunte a llegar en condiciones para los octavos de final. En su lugar ingresaría Francisco Pizzini. A estas bajas se suman las de Emmanuel Mammana en defensa y Elías Gómez en el lateral izquierdo, lo que obligará al Mellizo a improvisar con Agustín Bouzat en esa posición.

Arriba, Maher Carrizo acompañará a Dylan Godoy, juvenil de 19 años que seguirá siendo el reemplazante de Braian Romero, quien todavía no se recupera de la lesión en su tobillo. Francisco Pizzini completaría el tridente ofensivo en lugar de Pellegrini.

Vélez vs. River: ficha técnica