Una gloria de Boca Juniors destrozó a Carlos Zambrano: "Riñón de plástico"

Una gloria de Boca Juniors habló del desempeño del defensor peruano Carlos Zambrano ante Patronato y lo destrozó por sus errores.

Una gloria de Boca Juniors destrozó al defensor Carlos Zambrano por el rendimiento que tuvo ante Patronato en el duelo por la Liga Profesional. Es que el zaguero perdió la marca de un futbolista del "Patrón" en uno de los tres goles recibidos y quien ocupó su lugar años atrás no lo perdonó. El campeón de todo con la institución fulminó al central desde su lugar de "referente" con una fuerte crítica.

Cristian Traverso, quien forma parte del equipo periodístico de TyC Sports, habló del jugador peruano y su flojo rendimiento ante el elenco de Paraná. De hecho, un detalle no menor es que el "Xeneize" es el equipo más goleado del campeonato hasta el momento. Los dirigidos por Hugo Ibarra recibieron un total de 19 goles y sólo marcaron 16 en 11 encuentros disputados. Los números no ayudan para nada y los históricos del club no se guardan nada.

"Se juega como se entrena. Contra Patronato fue un entrenamiento de jueves, los suplentes le ganaron a los titulares porque quieren jugar el domingo. Estaban parados porque los días jueves no se entrena tanto, el domingo de local la rompen", soltó Traverso sobre el partido que jugó Boca ante los dirigidos por Facundo Sava. Sin embargo, hubo un principal apuntado entre todos los titulares del club de La Ribera.

El local tuvo una inmejorable chance para ponerse en ventaja a los 23 minutos de la primera mitad y no la desaprovechó. Jonás Acevedo quedó solo frente a Agustín Rossi, definió para marcar el 1 a 0 y el que perdió la marca fue justamente Carlos Zambrano. Por este motivo, el exdefensor del "Xeneize" lo destrozó con sus dichos: "Riñón de plástico, calcula mal".

Un histórico campeón de todo con Boca destrozó al plantel actual

"Lo único que deseo es que Boca gane. Futbolísticamente no tengo ganas de hablar. Por haber usado la camiseta de Boca puedo entender mucho del jugador, porque lo fui. Lo que no voy a entender es no transpirar la camiseta. Cuando digo transpirar no digo pegar patadas o codazos, cada uno lo que le corresponde. Vengo de una escuela en la que se dejaba todo. La historia de Boca está por encima de todo", sentenció Jorge "Ruso" Ribolzi sobre el desempeño de los futbolistas del "Xeneize".

Por otro lado, el exvolante lanzó un contundente mensaje: "Al jugador de Boca o al técnico que llegue al club, hay algo muy importante que debe saber. Es un mundo distinto, un desafío, una sorpresa con lo que te encontrás y hay que dejar todo dentro de la cancha. No es correr y tirarse de cabeza. Un ejemplo es el de Mario Zanabria, un jugador de categoría, de jerarquía, que cuando jugaba en Newell's no se tiraba nunca y cuando vino a Boca entendió rápidamente lo que era. Colaboraba y ayudaba dentro de sus posibilidades".