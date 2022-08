Un histórico campeón de todo con Boca destrozó al plantel actual: "Transpirar la camiseta"

Un histórico exjugador y campeón de todo con Boca Juniors habló del presente del equipo y destrozó al plantel tras la derrota por 3 a 0 ante Patronato.

Un histórico campeón de todo con Boca Juniors destrozó al plantel actual luego de la derrota 3 a 0 ante Patronato por la Liga Profesional. Es que en su paso por el "Xeneize", el exvolante ganó varios torneos locales, la Copa Libertadores, la Intercontinental y años después trabajó como ayudante de campo de Alfio "Coco" Basile, con quien también consiguió títulos.

Se trata de Jorge Ribolzi, quien se mostró dolido en su diálogo con el ciclo radial Platea Baja, de Radio del Plata, y apuntó contra los futbolistas que hoy forman parte del equipo que dirige Hugo Ibarra. Por todo lo vivido a lo largo de esos años, el exhombre del club de La Ribera no se guardó nada. En sus dichos, el "Ruso" también dejó una recomendación a los jugadores.

"Lo único que deseo es que Boca gane. Futbolísticamente no tengo ganas de hablar. Por haber usado la camiseta de Boca puedo entender mucho del jugador, porque lo fui. Lo que no voy a entender es no transpirar la camiseta. Cuando digo transpirar no digo pegar patadas o codazos, cada uno lo que le corresponde. Vengo de una escuela en la que se dejaba todo. La historia de Boca está por encima de todo", sentenció Ribolzi sobre el desempeño de los futbolistas del "Xeneize".

Por otro lado, el exvolante lanzó un contundente mensaje: "Al jugador de Boca o al técnico que llegue al club, hay algo muy importante que debe saber. Es un mundo distinto, un desafío, una sorpresa con lo que te encontrás y hay que dejar todo dentro de la cancha. No es correr y tirarse de cabeza. Un ejemplo es el de Mario Zanabria, un jugador de categoría, de jerarquía, que cuando jugaba en Newell's no se tiraba nunca y cuando vino a Boca entendió rápidamente lo que era. Colaboraba y ayudaba dentro de sus posibilidades".

Boca alcanzó una marca histórica negativa tras la caída ante Patronato

Boca no solamente perdió contra Patronato en Paraná por 3-0, sino que esa derrota significó además una marca histórica negativa para "El Xeneize" en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Hugo Ibarra cayó sin atenuantes por la undécima fecha de la Liga Profesional 2022, ya que fue superado durante todo el partido por el conjunto de Facundo Sava.

Tan flojo es el inicio del semestre del "Xeneize" que Alejandro Fabbri, periodista deportivo especializado en la historia del fútbol argentino, publicó un dato contundente. El comunicador aseguró en su cuenta oficial de Twitter (@ale_fabbri) que "en los últimos 50 años, las 6 derrotas de Boca en las primeras 11 fechas se ubican en el segundo lugar como la peor marca". La más negativa fue en el Torneo Metropolitano 1987, cuando "´El Xeneize´ perdió 7 partidos en las primeras 10 jornadas