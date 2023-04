Un jugador de Boca publicó una foto y anticipó su salida a otro grande del fútbol argentino

Un futbolista de Boca Juniors subió una foto en sus redes sociales y dio indicios de cuál es el club grande del fútbol argentino al que llegaría.

Un jugador de Boca Juniors subió una foto a sus redes sociales y dio indicios de cuál puede ser su próximo club una vez que finalice su contrato con el "Xeneize". Si bien no trascendió si hubo o no contacto entre ambas instituciones, el futbolista mostró nuevamente su cariño por otro grande del fútbol argentino y todo indica que llegaría en el próximo mercado de pases. Para colmo, su situación en el elenco de la Ribera no es la mejor y se alejaría a mediados del 2023.

Se trata de Agustín Almendra, quien tuvo distintos problemas tanto con sus compañeros como con Sebastián Battaglia cuando dirigía a la Primera y no juega desde hace tiempo. El hábil volante surgido de las inferiores publicó una imagen en su cuenta de Instagram en referencia a otro equipo de nuestro país y lo hizo poco tiempo después de que se caiga su posible paso al Rayo Vallecano de España. Cabe destacar que no pisa el verde césped desde febrero del 2022.

La foto en cuestión que subió el joven mediocampista se dio durante el partido entre Racing y Huracán por la novena fecha de la Liga Profesional. Los dirigidos por Fernando Gago ganaron 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda y se ilusionan con pelear el campeonato, mientras el crack dejó entrever que quiere vestir la camiseta de la "Academia" y no es la única vez que lo hizo. Claro que, todo dependerá de lo que lo que suceda una vez que quede con el pase en su poder el próximo 1° de julio.

Con respecto a los números de Agustín Almendra en Boca Juniors, poco después de lo que fue su debut en Primera División se convirtió en un hombre fundamental en el conjunto "Azul y Oro". Las lesiones le impidieron estar en varios partidos, pero igualmente se destacó en cada presencia que tuvo. Desde su presentación en 2018 acumula un total de 69 partidos jugados, 6 goles y 4 asistencias.

La historia que Agustín Almendra publicó en su cuenta de Instagram

Un campeón con Boca se postuló para reemplazar a Ibarra

Un futbolista que fue campeón con Boca Juniors aprovechó el despido de Hugo Ibarra de su cargo como DT y se postuló para dirigir al elenco "Xeneize". La salida del "Negro" del puesto trajo consigo la incógnita de quién será su reemplazo y el ex jugador no tardó en hacerse notar. Si bien compartió plantel con varios ídolos que conforman el Consejo de Fútbol del club, su reciente experiencia como entrenador no es la mejor y esto puede ser un impedimento.

Se trata de Pablo Migliore, que dejó la actividad en 2022 -con una breve incursión en el boxeo- tras su retiro en Deportivo Español. Ya en 2023 asumió en Fénix para afrontar la B Metropolitana y los resultados no lo acompañaron para nada ya que acumuló cinco derrotas de manera consecutiva y no continuó en la institución. Al margen de esto, no dudó en comunicarle sus intenciones a Juan Román Riquelme y compañía por medio de su cuenta de Instagram.