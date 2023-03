Un campeón con Boca se postuló para reemplazar a Ibarra: "Con la verdad"

Un jugador que gritó campeón con Boca Juniors aprovechó el despido de Hugo Ibarra y se postuló para ser el nuevo técnico.

Un futbolista que fue campeón con Boca Juniors aprovechó el despido de Hugo Ibarra de su cargo como DT y se postuló para dirigir al elenco "Xeneize". La salida del "Negro" del puesto trajo consigo la incógnita de quién será su reemplazo y el ex jugador no tardó en hacerse notar. Si bien compartió plantel con varios ídolos que conforman el Consejo de Fútbol del club, su reciente experiencia como entrenador no es la mejor y esto puede ser un impedimento.

Se trata de Pablo Migliore, que dejó la actividad en 2022 -con una breve incursión en el boxeo- tras su retiro en Deportivo Español. Ya en 2023 asumió en Fénix para afrontar la B Metropolitana y los resultados no lo acompañaron para nada ya que acumuló cinco derrotas de manera consecutiva y no continuó en la institución. Al margen de esto, no dudó en comunicarle sus intenciones a Juan Román Riquelme y compañía por medio de su cuenta de Instagram.

La publicación de Pablo Migliore con la que se postuló para Boca

"Los conocimientos técnicos los poseemos todos quienes tenemos título habilitante. Podríamos decir que esa es la parte teórica, la parte práctica es conocer el club y su gente, ese requisito no todos lo pueden completar. Muy pocos somos los que conocemos la intimidad del club y del sentimiento del hincha, yo soy un privilegiado que puedo disfrutar de saber de qué se trata. Después hay que ver si puedo sostener la armonía del grupo, creo que carácter para eso no me falta", comenzó el "Loco" en sus dichos.

Por otro lado, el ex arquero apuntó directo contra Riquelme y la dirigencia: "Mi único compromiso sería con Boca y con la verdad. Yo no tengo problema en hablar de fútbol con Román, con Chicho, con Ameal, con quién sea. Es más, me parece lógico que el DT explique a las autoridades del club por qué toma las decisiones. Eso sí, el grupo debe saber que las decisiones son del DT y son parte de sus convicciones".

El mensaje de Pablo Migliore con el que se postuló para dirigir a Boca

No es la primera vez que el ex portero campeón de la Copa Libertadores en 2007, la Recopa Sudamericana y el Torneo Clausura del 2006 apunta directamente contra el "Xeneize" en sus redes. "Dame 5´ en ese vestuario", escribió el "Loco" acompañado de la imagen de una bandera que decía "Jugadores: no le falten el respeto a la camiseta de Boca". Este hecho se dio mientras Sebastián Battaglia era el técnico en medio de un escándalo con Sebastián Villa, Edwin Cardona y Carlos Zambrano.

