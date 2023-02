Tras la venta de Enzo Fernández, River reclamó un "dólar fútbol"

Lo hizo el presidente Jorge Brito a través de una entrevista e hizo hincapié en que es una idea que empezó a sumar adeptos en la AFA.

Después de la venta de Enzo Fernández al Chelsea por parte del Benfica, River es una de las partes interesadas porque recibirá 25% de la operación ya que tenía un porcentaje del pase de jugador. A eso, además, hay que sumarle el número por derechos formativos. En este punto, Jorge Brito -presidente del club- indicó que le hará un pedido especial al Gobierno Nacional sobre el valor del dólar en el fútbol argentino.

La novedad surgió por parte de Jorge Brito que, en charla con radio La Red indicó que existe un proyecto ambicioso que se gesta dentro de la AFA con el pedido para tener un nuevo dólar para el fútbol argentino. "Se le está planteando al Gobierno que haya un 'dólar fútbol' y se puede hacer. El fútbol argentino se lo merece", indicó el presidente. En este sentido, no brindó detalles de lo que significa esta esepecie de "dólar fútbol" y si tiene que ver con un valor especial o con alguna excepción para los trámites. Vale recordar que, por ejemplo, Juan Fernando Quintero tuvo complicaciones por las desaveniencias con la manera que él quería cobrar.

En este punto, Brito aseguró que es necesario sumar un nuevo dólar específico para las transferencias deportivos y, en este sentido, indicó las razones por la cuál es necesario encontrar una variante. En la misma charla indicó: “Las exportaciones están sometidas a un ingreso del dólar oficial, salvo algunas franquicias que el Gobierno pueda dar, pero un jugador no es una exportación". El planteo que realizó Brito, en este caso, indicó que muchas veces se habla de "exportación" pero que en realidad es un patrimonio, pero no un producto y dio un caso puntualo: "Un pase ocurre cuando un equipo extranjero te paga un determinado monto para que vos rescindas contrato con un jugador, de común acuerdo. De hecho, esto no lo contemplaba la normativa general. Esto es un planteo que venimos haciendo desde la AFA, LA Liga y los clubes y esperamos que algún día el gobierno nos escuche”.

Con respecto al monto final que cobrará River, Brito indicó en charla con Radio Continental que en total "son 24.748.000 dólares limpios lo que le corresponde a River, al dólar oficial, no blue. Una parte al contado y otra en cinco cuotas anuales. No es malo el negocio ya que aspiramos a que los dólares oficiales a posteriori tengan una brecha menor".