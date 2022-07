Tevez destrozó a Retegui por no echar a 40 personas: "El fútbol no es para cagones"

Carlos Tevez destrozó a Carlos Retegui luego de su decisión de no conformar la dupla técnica en Rosario Central. El "Apache" no se guardó nada y reveló cuál fue el motivo del extécnico de Las Leonas por el que no asumió junto a su compañero, quien hoy es la cabeza del elenco "Canalla" en la Liga Profesional. Con fuertes declaraciones, el exhombre de Boca Juniors se descargó con todo.

"Cuando nosotros decidimos agarrar Central sabíamos en qué situación estaba el club. Yo estoy convencido de lo que le puedo dar a Central. Te puede ir mal y te puede ir bien, pero decidimos arreglar y me decía 'cuando llegue el momento yo renuncio y vamos juntos en esto porque es mi sueño estar con vos, ser tu segundo'. Y por eso veníamos hace tanto tiempo trabajando juntos", aseguró Tevez sobre el funcionario.

"Él priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que él está que es su sueño, y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, el fútbol es para que ponga el pecho y vaya al frente", contó "Carlitos" con respecto a la decisión de Retegui que culminó en que no lo acompañe en Central.

Y agregó de manera contundente: "Me dolió no tanto por mí, sino por mi familia, mis hermanos y el profe. Por eso doy la cara. Me hago cargo, pero así como fue desprolijo para ustedes para mí también. Esperaba que venga de frente y me lo diga a mí en la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo porque es una situación difícil y yo estoy más sorprendido que nadie. Veníamos trabajando seis meses antes, no de un día para el otro".

Cómo se enteró Tevez de la decisión de Retegui

Y sostuvo: "Fue desprolijo. Porque prefirió más un compromiso político que su sueño y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente faltó a su palabra a mí, sino también al profe y a mi familia, y eso fue lo que más me dolió. Antes de la conferencia yo hablé con él y siempre tuvo a Central en la mira. Dijimos vamos, agarramos y el lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día que hicimos la conferencia y el miércoles siguiente sale a hablar sin venir y decírmelo en la cara y yo me entero por los periodistas".

"Trabajaba en el hockey y tenía una visión de movimientos y demás. Me podía dar una visión de esas cosas, pero ahora estoy bien y le estamos dando para adelante. No hablo más con una persona que se mostró de esa manera no podés hablar nada. No pensé en bajarme, yo di mi palabra y cuando doy mi palabra la cumplo. Tenía presiones pero a mi nadie me maneja la vida. Si yo decido una cosa, doy mi palabra y la cumplo".