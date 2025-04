Ramón Díaz llenó de elogios al fútbol argentino tras la derrota de Corinthians vs. Huracán

Ramón Díaz fulminó al fútbol brasileño tras la derrota del Corinthians vs. Huracán

Corinthians perdió como local ante Huracán por 2-1 en el debut de la Copa Sudamericana 2025 y su DT, Ramón Díaz, lanzó una fuerte crítica al fútbol de Brasil. El entrenador con pasado en River Plate analizó el presente de los equipos de dicho país, después de los resultados obtenidos en los primeros partidos del torneo continental, como también en la Libertadores contra los albicelestes. Es que el único que cayó fue Talleres de Córdoba ante San Pablo, ya que tanto Racing como Unión de Santa Fe se impusieron en sus respectivos compromisos.

El 2 a 1 sufrido contra el "Globo" sin dudas complicó a los del "Pelado", que además comparten el Grupo C con América de Cali de Colombia y Racing de Montevideo. Si bien todavía restan cinco fechas para definir quiénes serán los que avanzarán de ronda, lo cierto es que el reciente campeón del Torneo Paulista con Memphis Depay desde el arranque no hizo pie jugando en casa. Ante esta situación, el técnico riojano fue muy crítico con lo que sucede en el ámbito doméstico.

Ramón Díaz valoró al fútbol argentino: "No hay un brasileño que no la haya pasado mal"

"No hay un brasileño que no la haya pasado mal contra los argentinos. Están en un buen momento y el fútbol brasileño a nivel internacional tiene que mejorar", esbozó el emblema del "Millonario" tras la caída de su equipo como local ante Huracán. En el caso de la "Academia", venció como visitante a Fortaleza por 2 a 0 y el "Tatengue" le ganó a Cruzeiro por 1 a 0. A su vez, la "T" no pudo ante San Pablo en el Kempes de Córdoba en lo que fue su debut en la Libertadores.

A su vez, el experimentado entrenador se mostró "enojado" y "apenado" por el resultado, pero además lanzó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo en el verde césped: "El equipo venía excelente. Puede ser que no genere lo que venía haciendo... Me voy preocupado en un arranque tan importante. Debíamos hacer un partido táctico y no pudimos contrarrestar lo que pasó".

Corinthians cayó ante Huracán en el debut de la Copa Sudamericana

Los números de Ramón Díaz en Corinthians

Partidos dirigidos : 56.

: 56. Triunfos : 30.

: 30. Empates : 15.

: 15. Derrotas : 11.

: 11. Títulos: Campeonato Paulista 2025.

¿Qué día y dónde se jugará la final de la Sudamericana?

La definición de la Copa Sudamericana 2025 está programada para el 22 de noviembre y tendrá lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Aunque el estadio a utilizarse aún no ha sido confirmado, esta será la primera vez que la ciudad boliviana albergue una final única de un torneo continental. Con la expectativa en aumento, los equipos ya sueñan con llegar a esta instancia y levantar el trofeo en territorio boliviano.

El camino hasta la final será desafiante para los clubes argentinos. Independiente comparte el Grupo A con Guaraní, Nacional Potosí y Boston River, mientras que Defensa y Justicia se mide en el Grupo B ante Universidad Católica de Ecuador, Cerro Largo y Vitória. Huracán se enfrenta en el Grupo C a América de Cali, Racing de Uruguay y Corinthians, mientras que Godoy Cruz compite en el Grupo D con Gremio, Sportivo Luqueño y Atlético Grau. Unión busca avanzar en el Grupo E contra Cruzeiro, Palestino y Mushuc Runa, y Lanús en el Grupo G ante Vasco da Gama, Academia Puerto Cabello y Melgar.