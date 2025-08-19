Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing enfrentará una noche decisiva cuando reciba a Peñarol este martes en el Cilindro, con la difícil misión de remontar el 1-0 adverso del partido de ida para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia atraviesa su peor momento como local con cuatro derrotas consecutivas en Avellaneda, pero el vigente campeón de la Sudamericana y de la Recopa buscará aprovechar el factor cancha para escribir una página épica ante un Carbonero que llega con la ventaja mínima pero sin su figura, Leonardo Fernández, quien se lesionó en el duelo de ida.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Peñarol, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Peñarol?

El partido entre Racing Club y Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 19 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Presidente Perón – "El Cilindro" de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el colombiano Wilmar Roldán.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso decisivo atravesando el momento más delicado de su ciclo actual. La Academia acumula cuatro derrotas consecutivas como local, igualando el peor arranque en el Cilindro de su historia. El último golpe fue la caída ante Tigre en los minutos finales, que acentuó una racha preocupante de tres derrotas seguidas como local en igualdad de partidos jugados en el Torneo Clausura.

Ante este panorama adverso, el técnico tomó una determinación especial para la vuelta frente al Carbonero. Racing concentrará en Pilar desde el domingo 17 de agosto por la noche, alejándose de Avellaneda en los dos días previos al encuentro. Esta modalidad, que Costas ya había implementado en otras oportunidades durante su tercer ciclo al frente del equipo, busca aislar al plantel de la presión de los hinchas y conseguir tranquilidad en las jornadas previas a un duelo tan trascendental.

Recién el martes 19 por la tarde el plantel partirá hacia su propio estadio para ir por la remontada en busca de los cuartos de final. Esta estrategia refleja la búsqueda desesperada de Costas por revertir la dinámica negativa que vive el equipo en su casa, donde debe remontar el 0-1 sufrido en el Campeón del Siglo de Montevideo con gol de David Terans.

Por su parte, Peñarol llega a este duelo con la ventaja mínima pero también con sus propias complicaciones. El Manya no pudo ganar el fin de semana y fue derrotado 2-1 por Boston River, resultado que cortó un invicto de seis encuentros consecutivos. Sin embargo, esta derrota podría jugar a favor del equipo dirigido por Diego Aguirre, ya que rotó prácticamente todo el plantel en el torneo local, por lo que muchos de los jugadores titulares llegan descansados para este compromiso crucial.

El conjunto uruguayo viajó el domingo en horas de la tarde rumbo a Buenos Aires en vuelo chárter, después de entrenar a las 11:00 en Los Aromos, donde Aguirre realizó un primer ensayo táctico para el partido del martes. La principal preocupación para el Carbonero es la ausencia confirmada de Leonardo Fernández, su goleador y figura, quien sufrió una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha tras una durísima entrada de Nazareno Colombo a los 20 minutos del partido de ida.

El historial reciente entre ambos equipos en Copa Libertadores favorece ligeramente a los conjuntos argentinos, aunque Peñarol ha demostrado ser un hueso duro de roer en territorio rioplatense. Para Racing, este duelo representa no solo la chance de avanzar en el torneo continental más importante de América, sino también la oportunidad de cortar la racha negativa como local que tiene al equipo y a Costas bajo una presión extrema.

Formaciones probables de Racing Club y Peñarol

Gustavo Costas planea mantener una formación similar a la que cayó en Montevideo, con algunas dudas puntuales en el esquema defensivo. La idea del director técnico albiceleste es colocar una alineación que privilegie el ataque desde el inicio, considerando que necesita marcar al menos un gol para forzar la prórroga o dos para clasificar directamente. Gabriel Arias se mantendrá bajo los tres palos, mientras que en defensa la gran duda pasa por la inclusión de Franco Pardo o Marcos Rojo como tercer central junto a Marco Di Césare y Santiago Sosa.

En el mediocampo, Juan Ignacio Nardoni y Agustín Almendra serían los encargados de manejar los hilos del juego, con Gabriel Rojas y Gastón Martirena aportando desde los laterales. La línea ofensiva estaría compuesta por Santiago Solari, el experimentado Adrián "Maravilla" Martínez como referencia de área, y Duván Vergara aportando velocidad y desequilibrio por las bandas. Esta formación busca generar superioridad numérica en ataque para quebrar la resistencia uruguaya.

Por el lado de Peñarol, Diego Aguirre tiene prácticamente definido su once titular, con la única variante obligada siendo el ingreso de Diego García en lugar del lesionado Leonardo Fernández. Esta modificación representa un cambio significativo en el esquema ofensivo del Carbonero, ya que Fernández era una pieza clave por su talento y gran pegada desde fuera del área. García deberá asumir la responsabilidad de generar juego y conectar con los delanteros en un rol más creativo.

El técnico uruguayo mantendrá la base del equipo que logró la victoria en la ida, con el chileno Brayan Cortés en el arco y una defensa sólida compuesta por Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera. En el mediocampo, Eric Remedi y Jesús Trindade serán los encargados de cortar y distribuir, mientras que Javier Cabrera e Ignacio Sosa acompañarán la creación junto a García. Maximiliano Silvera será la referencia ofensiva, buscando repetir las buenas actuaciones que ha tenido en esta Copa Libertadores.

Probable formación de Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

Probable formación de Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera, Diego García.

Racing Club vs Peñarol: Ficha técnica