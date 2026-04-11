Problemas en San Lorenzo para Gustavo Álvarez: una figura no jugará ante Newell's

La baja de último momento en San Lorenzo para jugar vs. Newell's

San Lorenzo enfrenta a Newell's este domingo 12 de abril en Rosario y Gustavo Álvarez ya sabe que no contará con una de sus figuras. Se trata de Nicolás Tripichio, quien no sólo llegó a las cinco amarillas en la victoria por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata, sino que ahora sufrió una lesión que encendió las alarmas. El club lanzó un comunicado con su situación, como así también con el resto de los futbolistas que se recuperan de sus respectivas dolencias.

En cuanto al defensor de 30 años, tuvo una caída en la visita a Recoleta de Paraguay en el debut de la Copa Sudamericana y horas más tarde se confirmó la gravedad del golpe. De cualquier manera, en San Lorenzo ya sabían que Tripichio no jugaría ante Newell's porque debe cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla contra Estudiantes de La Plata.

El DT lo necesita teniendo en cuenta que es una pieza clave y que deben sumar de a tres para no alejarse de los puestos de clasificación a los playoffs -novenos en la Zona A igualados con Independiente que tiene mejor diferencia de gol. La buena noticia es que sólo se perderá un encuentro.

Tripichio se pierde el partido de San Lorenzo vs. Newell's: cuándo puede volver a las canchas

"Nicolás Tripichio sufrió un traumatismo de mano derecha presentando un esguince del tercer y cuarto dedo", escribieron desde las redes oficiales de la institución. A su vez, confirmaron que estará disponible para enfrentar a Deportivo Cuenca por el certamen continental. Por otro lado, aclararon que no jugará ante la "Lepra" ya que llegó a la quinta amarilla en el Torneo Apertura.

Nicolás Tripichio es baja en San Lorenzo para el duelo ante Newell's

Cómo están el resto de los lesionados en San Lorenzo

Desde el club de Boedo confirmaron que Mateo Clemente sufrió una fractura incompleta del segundo metacarpiano de su mano derecha, aunque no dieron detalles de cuándo volvería a las canchas. Misma situación con Daniel Herrera, quien se encuentra en el cuarto mes de recuperación de la cirugía de ligamento cruzado de su rodilla derecha y le queda tiempo para regresar. Por último, Gastón Hernández y Ezequie Cerutti -operados hace un mes- realizan rehabilitación fisiokinésica.

Cuándo juegan Newell's vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura: rival, día, horario y cómo ver el partido online

La "Lepra" recibe al "Ciclón" este domingo 12 de abril en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa desde las 15 por el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. Los de Boedo saben que sumar de a tres será vital para no perder pisada en el campeonato a pocas jornadas del cierre de la primera fase. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El fixture de San Lorenzo: los próximos partidos