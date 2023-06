Otra vez sopa: Boca aparece como el posible destino de una estrella mundial

Una estrella del fútbol mundial se acerca nuevamente a Boca Juniors para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y se ilusionan los hinchas.

Una importante figura del fútbol mundial se acerca nuevamente a Boca Juniors y los hinchas se ilusionan con su contratación. No será la única vez que el futbolista suene fuerte en las paredes de la Bombonera, ya que lo mismo sucedió varios meses atrás cuando el elenco "Xeneize" disputaba la Copa Libertadores en 2022. Con el mismo objetivo en mente pero un año después, desde la dirigencia volverían a la carga por él para buscar la séptima.

El jugador pretendido por Juan Román Riquelme y compañía es el uruguayo Edinson Cavani, que hasta en ocasiones dio indicios de una posible llegada al club. Sin embargo, esto no sucedió y el atacante de la "Celeste" continuó su carrera en Europa. Luego de conseguir el pase a octavos con la victoria como local ante Colo Colo, la chance de que el "Matador" de 36 años se calce la camiseta del elenco de la Ribera es cada vez más grande.

Quien filtró la información pocas horas después de la clasificación a la siguiente instancia del torneo continental fue nada más y nada menos que el periodista Martín Liberman. Este último publicó un tweet en el que aseguró que desde Boca irán por Cavani en el mercado de pases venidero para que juegue la Copa Libertadores. De esta manera, el goleador sería un refuerzo de lujo para Jorge Almirón, que mantiene vivo el sueño de levantar el trofeo.

Cabe destacar, que en octubre del 2022, el delantero dio su visión sobre la posibilidad de vestir la "Azul y Oro" y sostuvo: "Boca es un desafío y es algo lindo... Vivir la experiencia de jugar y de formar parte de ese club". "Veremos si uno todavía está fuerte como para competir a ese alto nivel, se puede abrir de vuelta esa posibilidad", profundizó el "Matador" en diálogo con ESPN.

Los números de Edinson Cavani como futbolista

Clubes: Danubio (Uruguay), Palermo (Italia), Napoli (Italia), PSG (Francia), Manchester United (Inglaterra), Valencia (España).

Goles a nivel clubes: 673

Partidos disputados a nivel clubes: 379

Asistencias a nivel clubes: 78

Títulos a nivel clubes: 23

Goles con la Selección de Urugua y: 58

y: 58 Partidos con la Selección de Uruguay : 134

: 134 Asistencias con la Selección de Uruguay : 15

: 15 Títulos con la Selección de Uruguay: Copa América 2011 (Argentina)

Los motivos por los que Edinson Cavani no firmó con Boca en 2022

Si bien no se trató de una entrevista, ESPN sacó a la luz un breve intercambio fuera de aire con el goleador charrúa de 35 años. Allí, el exhombre del Manchester United de la Premier League de Inglaterra reveló el pasado mes de agosto del 2022: "La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con (Juan Román) Riquelme".

"Sin demasiado enrosque, fue una decisión mía", insistió "El Matador", quien tampoco profundizó acerca de su futuro profesional tras haber quedado libre de "Los Diablos Rojos". De esta manera, con un mensaje breve pero contundente, el ex PSG de Francia dio por terminado un capítulo que ilusionó a varios hinchas de Boca que hasta fueron al aeropuerto de Ezeiza a esperar por su llegada.