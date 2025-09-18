Los 5 relatos más recordados e históricos de Walter Saavedra en la radio

Los 5 relatos más recordados de Walter Saavedra

El periodista Walter Saavedra murió a los 68 años y sin dudas dejó un vacío enorme en el periodismo deportivo a nivel nacional. A lo largo de su carrera, tuvo relatos épicos en partidos del fútbol argentino que varios usuarios compartieron a través de las redes sociales. Desde quienes lo escucharon siguiendo la campaña de Boca Juniors hasta en la Selección Argentina, subieron los videos y lo recordaron con sentidas palabras a través de las redes sociales.

A cada relato le dio su toque poético con su marcado estilo, por lo que trascendió más allá de su trabajo en la radio. Por esto, muchos lo recordaron escribiendo sus sentimientos ante la partida de un gran referente periodístico que brilló en cada oportunidad que le tocó seguir al "Xeneize", pero que también dejó su huella en clubes como Unión y Colón de Santa Fe en los últimos años.

El penal de Maxi Rodríguez en la semifinal del Mundial Brasil 2014

El gol de Leandro Paredes para Boca vs. Tigre, tras la asistencia de Juan Román Riquelme

El golazo de Riquelme para Boca vs. Unión Española de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2012

El gol de Pablo Ledesma para Boca contra Independiente, en el partido histórico que el Rojo ganó por 5-4 en La Bombonera en 2012

El gol de Walter Erviti para el 2-2 entre River y Boca en el Estadio Monumental: el "Xeneize" perdía 2-0 y llegó al empate en los últimos minutos