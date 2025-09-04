Dolor en la radio: murió un histórico del periodismo deportivo

El jueves 4 de septiembre del 2025 tuvo lugar una triste noticia que impactó de lleno, tanto en el fútbol argentino como en la radio a nivel deportivo. Un reconocido periodista murió a los 54 años y lo sucedido no tardó en trascender a través de las redes sociales. Tal es así que Radio Rivadavia (AM 630), donde se desempeñaba, le dedicó un sentido mensaje en un posteo. Se trata de Mariano Twerski, reconocido conductor oriundo de La Plata que formaba parte del equipo de FM La Redonda 100.3.

El mencionado periodista era un apasionado del fútbol que aportaba siempre información precisa acerca de la Asociación del Fútbol Argentino y fue "el primero que vio las posibilidades de Claudio 'Chiqui' Tapia", según aseguró en algún momento su colega Martín Mendinueta de El Equipo Deportivo. A su vez, dejó su sello tanto en Radio Mitre (AM 790) como en Rivadavia con el paso de los años en el que además mostró su fanatismo por All Boys. Aún se desconocen los motivos de su deceso, pero desde el mencionado medio no tardaron en dejar unas sentidas palabras acompañando a sus más cercanos.

Murió Mariano Twerski: el doloroso mensaje de Radio Rivadavia para despedirlo

Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twersky, histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora.

Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa.

Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor.

Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia.

Murió Mariano Twerski, histórico periodista y productor de radio

Los mensajes de despedida por la muerte de Twerski

"No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gym en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en su Gloria", fueron las palabras que utilizó su colega Julio Lagos a través de su cuenta de X (ex-Twitter). Por otro lado, Carlos Peluso -partidario del "Albo" de Floresta, escribió: "Falleció Mariano Twerski periodista deportivo e hincha de All Boys. Un dia muy triste. Una pena muy grande. QEPD Mariano".

Luto en el fútbol argentino por la muerte de un jugador en pleno partido

La noticia sorprendió al fútbol chaqueño y una vez más el fútbol argentino quedó conmovido por una terrible noticia. Enzo Pittau, un futbolista de 35 años que jugaba en el partido entre Don Orione y Unión en Machagai. La situación ocurrió a los 41 del primer tiempo cuando el jugador intentaba recuperar una pelota en medio de la cancha. Allí mismo sufrió un paro cardíaco.

La situación ocurrió en el primer tiempo tras recuperar una pelota. El hecho sucedió cuando Pittau fue a buscar una pelota en mitad de cancha para recuperar el balón, pero de repente allí sufrió un paro cardíaco. La policía, en este punto, sostuvo en charla con medios chaqueños indicó en un comunicado: "Momentos antes, al minuto 41 del juego, el jugador de Don Orione, Enzo Arlando Pittau, se descompuso solo en la cancha. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, pero lamentablemente falleció por paro cardio respiratorio".