Los 4 candidatos a DT de Independiente para reemplazar a Julio Vaccari

Chau Julio Vaccari: los candidatos a nuevo DT de Independiente.

Independiente ya se focaliza en el reemplazante de Julio Vaccari como entrenador, después de que el director técnico presentara la renuncia luego de la derrota frente a Banfield por 1-0 como local. El club de Avellaneda tiene un segundo semestre del 2025 desastroso hasta el momento: fue descalificado de la Copa Sudamericana, eliminado de la Copa Argentina y marcha último en la Zona B del Torneo Apertura del fútbol argentino tras siete fechas.

En semejante coyuntura negativa, con muchos hinchas pidiendo elecciones anticipadas, la dirigencia presidida por Néstor Grindetti deberá trabajar en los próximos días para contratar a un nuevo director técnico. En estas primeras horas, ya trascendieron algunos nombres que podrían hacerse cargo del plantel profesional. Mientras tanto, en el entrenamiento matutino del lunes en el predio de Villa Domínico se hará cargo de manera interina el actual DT de la Reserva, el exdefensor Carlos Matheu.

Los candidatos a DT de Independiente en reemplazo de Vaccari

Gustavo Quinteros

El entrenador que fue campeón de la Liga con Vélez en el 2024 siempre gustó en Avellaneda. De hecho, ya lo buscaron en los últimos años pero no pudieron llegar a un acuerdo. Actualmente, luego de un mal paso por Gremio de Brasil, se encuentra en libertad de acción para entablar conversaciones con la cúpula del "Rojo". Es quien más consenso reúne en la Comisión Directiva, aunque su alto salario, la delicada situación institucional del "Diablo" y el hecho de que el torneo ya esté empezado pueden complicar las negocaciones.

Jorge Almirón

Fue el primer director técnico del "Rey de Copas" tras el ascenso desde la Primera B Nacional en el 2014. Si bien hizo una buena campaña inicial, no pudo ser campeón y se marchó sin pena ni gloria en el 2015 con 35 partidos dirigidos, de los cuales ganó 14, perdió 10 y empató 11. Aunque fue uno de los técnicos más destacados en el fútbol argentino en los últimos tiempos, sus últimas experiencias fueron negativas en San Lorenzo, Lanús y Boca Juniors. Tras el final de su ciclo en Colo-Colo de Chile hace alrededor de un mes, está libre hoy.

Jorge Almirón, uno de los que suena en Independiente como nuevo DT.

Favio Orsi - Sergio Gómez

La dupla que quedó en la historia de Platense por el título en el Torneo Apertura 2025 no tiene club en la actualidad. Con un extenso recorrido en el Ascenso nacional, ya habían demostrado estar a la altura de la elite en Godoy Cruz de Mendoza con un buen trabajo y cerraron un ciclo memorable en el "Calamar". De los que están en el radar por estas horas, son los que menos exigentes en cuanto a lo económico para calzarse el buzo del "Diablo".

Luis Zubeldía

Es el que menos chances tiene por su pasado en Racing, aunque a algunos directivos del "Rojo" les gusta su perfil. Es un DT joven, que les suele dar posibilidades a los juveniles de las divisiones inferiores y tiene experiencia en todos los torneos que puede disputar el cuadro de Avellaneda. El ex Lanús acaba de irse de San Pablo de Brasil y es buscado también por algunas Selecciones sudamericanas para encarar la clasificación rumbo al Mundial 2030.