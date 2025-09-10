Independiente sufre por otro golpazo de la Justicia por una deuda millonaria

Otro golpazo para Independiente por parte de la Justicia

Independiente atraviesa un nuevo problema que poco tiene que ver con la reciente descalificación de la Copa Sudamericana por la decisión de la Conmebol. El conjunto de Avellaneda está obligado a pagar una deuda millonaria por la compra de un exfutbolista del Ascenso del fútbol argentino que todavía no abonó. La Justicia resolvió que tendrá que hacerlo, tal como estaba estipulado desde un principio cuando el jugador en cuestión arribó al club en 2016.

Se trata de Alan Franco, que hasta aquel momento pertenecía a San Telmo, equipo que debería recibir el 20% de la venta que el "Rey de Copas" realizó en 2021 al Atlanta United de Estados Unidos por el 50% del pase. Sin embargo, el dinero nunca llegó y ahora el "Rojo" también depositará los intereses tras el fallo de la Cámara de Apelaciones en los Comercial. Por supuesto, la dirigencia se encontró con otro revés mientras pasa también un flojo presente desde lo deportivo.

La millonaria deuda de Independiente con San Telmo por Alan Franco

Hace ya cuatro años atrás que el "Diablo" vendió al defensor al equipo que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos en un valor de 2.800.000 dólares. El "Candombero" no tardó en reclamar por su porcentaje correspondiente a los derechos de formación, por lo cual deberían recibir una suma cercana a los 474.000 dólares. Sin embargo, esto no sucedió y ahora el "Rojo" se verá obligado a pagar más de medio millón (550.000 dólares) debido a los intereses.

Los números de Alan Franco en Independiente

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018.

Lo que se viene para Independiente

Mientras tanto, en el club ya piensan en lo que se viene en el Torneo Clausura 2025 y sueñan con volver a jugar con su gente. Después de lo sucedido en la Copa Sudamericana con Universidad de Chile y la suspensión del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini antes de enfrentar a Platense por la fecha 7, los directivos apuntan con que su gente pueda regresar contra Banfield en la octava este sábado 13 de septiembre. Claro que, esperan por un triunfo que los saque del fondo de la tabla de la Zona B en la que están últimos con sólo 3 puntos.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura