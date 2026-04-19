Las formaciones de River y Boca para el primer Superclásico del año

Las formaciones titulares de River y Boca para el primer Superclásico del 2026.

River Plate y Boca Juniors confirmaron sus formaciones para una nueva edición del Superclásico, en esta ocasión por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El 'Millonario' y el 'Xeneize' se enfrentarán por primera vez en 2026 a partir de las 17 horas en el Estadio Monumental, mientras ambos atraviesan un buen presente futbolístico tanto en el plano local como en el internacional.

En el local, el entrenador Eduardo 'Chacho' Coudet mantuvo a gran parte de los habituales titulares, varios de los cuales descansaron en el partido ante Carabobo el pasado miércoles por Copa Sudamericana. Santiago Beltrán se parará bajo los tres palos y Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña conformarán la línea de cuatro defensores. Aníbal Moreno manejará los hilos del mediocampo acompañado por el juvenil Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Kendry Páez, mientras que Facundo Colidio y Sebastián Driussi serán la dupla de ataque.

Por su parte, Claudio Úbeda también repetirá a los mismos futbolistas que fueron de arranque en la goleada frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, con la única excepción de Agustín Marchesín en el arco debido a la grave lesión que sufrió. Con Leandro Brey ocupando su lugar, el resto de la formación está conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco como defensores, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda como parte de uno de los mejores mediocampos de la Argentina en la actualidad, y Miguel Merentiel y el ex River Adam Bareiro como delanteros.

Las formaciones de River y Boca para el primer Superclásico del 2026

La formación de River

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La formación de Boca

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver River vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 19 de abril de 2026, a partir de las 17 horas en el estadio Monumental de Núñez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Darío Herrera.

River vs. Boca: ficha técnica