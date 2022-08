La sanción de Boca a Benedetto y Zambrano: cuántos partidos se perderán

Boca Juniors sancionó a Darío Benedetto y Carlos Zambrano por lo sucedido en el vestuario durante el duelo ante Racing por la Liga Profesional de Fútbol.

Boca Juniors oficializó la sanción a Darío Benedetto y Carlos Zambrano luego del cruce que tuvieron en el vestuario en el entretiempo del partido ante Racing por la Liga Profesional. Si bien no dieron detalles acerca de lo sucedido en el Cilindro, sí comunicaron por cuántos partidos no jugarán ambos futbolistas. Esto genera otro problema para Hugo Ibarra, que tendrá que reemplazarlos en el equipo titular para los cruces que se vienen por el mencionado torneo.

Es que en el final del primer tiempo, el defensor peruano terminó sin ninguna marca en su rostro y en el complemento apareció con una evidente marca, posiblemente producto de un golpe. Cuando los dos equipos se fueron a las duchas se lo vio al "Pipa" Benedetto muy efusivo con el resto de sus compañeros en el centro de la cancha y hasta llegó a gritarles. Días después de este hecho ocurrido en Avellaneda, el "Xeneize" expuso un comunicado al respecto.

"El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos", escribieron en la página oficial del club a raíz de lo sucedido.

El delantero y el zaguero no estarán ante Rosario Central este miércoles 17 de agosto y tampoco dirán presente en el cotejo ante Defensa y Justicia por la fecha 15, el próximo domingo 21 desde las 20:30 en Florencio Varela. De acuerdo al calendario, volverían a ser parte de los convocados recién para el encuentro ante Atlético Tucumán. Si bien no hay fecha definida, se estima que se disputará el último fin de semana del mes.

Un campeón del mundo con Boca destrozó a Benedetto

En esta oportunidad le tocó a Cristian Traverso, quien fue campeón del mundo con el club de La Ribera en la Copa Intercontinental del 2000 frente a Real Madrid de España en Tokio, Japón. En vivo en TyC Sports durante la noche del lunes 15 de agosto de 2022, el exfutbolista fulminó al "Pipa" por los problemas con el central peruano en el descanso del clásico en "El Cilindro".

Traverso resaltó que está "cansado de las disculpas" del atacante: "Disculpas por esto, por aquello, por lo otro...". "¡No te mandés más cagadas, hermano! Y listo, ¡dejate de joder!", estalló en vivo. "Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada", expresó muy enojado. "¿Cómo vas a exponer a tu compañero?", cerró, indignado contra el delantero.