Un campeón del mundo con Boca destrozó a Benedetto: "No te mandés más cagadas"

Un campeón del mundo con Boca fue durísimo con Darío Benedetto por su mal momento y la pelea con Carlos Zambrano. Qué dijo en la televisión.

La pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el vestuario de Boca durante el entretiempo contra Racing en Avellaneda generó repercusiones de todo tipo en el marco del fútbol argentino. Incluso, varios exjugadores del "Xeneize" opinaron acerca de dicha situación en la televisión.

En esta oportunidad le tocó a Cristian Traverso, quien fue campeón del mundo con el club de La Ribera en la Copa Intercontinental del 2000 frente a Real Madrid de España en Tokio, Japón. En vivo en TyC Sports durante la noche del lunes 15 de agosto de 2022, el exfutbolista fulminó al "Pipa" por los problemas con el central peruano en el descanso del clásico en "El Cilindro".

Traverso liquidó a Benedetto por su pelea con Zambrano en Boca: "Dejate de joder"

"¿Qué hacés si sos Zambrano?", fue la primera pregunta del conductor del programa Daniel Retamozo. Visiblemente molesto y casi sacado, el exmediocampista opinó que el zaguero "quedó humillado porque lo vigilantearon otra vez... Lo vigilantean adentro de la cancha". Además, repasó que "después se come un ´churrasco´ y tiene que salir a jugar".

Sin piedad, el panelista profundizó: "Yo, si fuera Zambrano, estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar (a Benedetto). Claro... En qué momento se la voy a dar". De hecho, les preguntó a sus compañeros en el estudio del canal deportivo: "¿Qué te vas a quedar como el vivo vos, y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro".

Más tarde, Traverso resaltó que está "cansado de las disculpas" del atacante: "Disculpas por esto, por aquello, por lo otro...". "¡No te mandés más cagadas, hermano! Y listo, ¡dejate de joder!", estalló en vivo. "Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada", expresó muy enojado. "¿Cómo vas a exponer a tu compañero?", cerró, indignado.

Traverso fulminó a Benedetto por su mal momento en Boca.

Boca: qué pasó entre Benedetto y Zambrano

Luego del final del primer tiempo, las cámaras de la transmisión oficial del partido contra Racing mostraron el rostro del peruano que estaba normal, sin marcas ni algo por el estilo. Sin embargo, apenas los jugadores del conjunto de Hugo Ibarra saltaron a la cancha para disputar el complemento, el central tenía un golpe fortísimo de un lado de la cara, que estaba roja e hinchada, y el ojo lastimado.

Al mismo tiempo, la televisión se fue con "El Pipa", que tenía una línea cruzada en el cuello, como si fuese un rasguño. La periodista de ESPN que estaba haciendo la cobertura en el campo de juego, Morena Beltrán, señaló sobre la cara de Zambrano: "Me cuentan que fue por una pelea con Benedetto". La misma se habría dado en el túnel rumbo al vestuario visitante para el entretiempo, luego de que el delantero reaccionara contra sus compañeros en plena cancha ante la vista de todos, con un reto contundente: "Si seguimos dejando que nos tiren los centros nos van a hacer el gol, boludo... ¡Hay que tomar las marcas!".