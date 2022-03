La justicia suspendió las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol

El Juzgado Civil 99 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió hoy las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol (LPF)

El Juzgado Civil 99 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió hoy las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), programadas para el próximo 8 de abril, tras un recurso de un amparo presentado la semana pasada por su actual titular, Marcelo Tinelli.

El juzgado a cargo de Camilo Almeida Pons dictó una medida cautelar en la que argumenta que los comicios fueron convocados "sin la debida forma establecida reglamentariamente" en la reunión de Comité Ejecutivo realizada el pasado 3 de marzo.

Tinelli inició el último miércoles una acción judicial en la que impugnó la única lista presentada para las elecciones, que tiene como candidato al titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y pidió la nulidad del proceso electoral tras argumentar que "ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la Reglamentación" de la LPF. En el fallo de seis páginas, Almeida Pons concluyó que Tinelli "no convocó a la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el 3 de marzo de 2022 ni fue puesto en conocimiento de la existencia de tal convocatoria", lo que implica una violación a los artículos 13 y 16 de la norma de la Liga.

Tinelli puso a disposición su cargo de presidente de la LPF el 8 de enero y realizó un llamado a elecciones anticipadas a cumplirse con los requisitos formales, luego de un planteo formal realizado a fin del año pasado por 15 clubes que advirtieron sobre la posibilidad de ejecutar una cláusula de remoción por incumplimiento de sus responsabilidades como titular de la entidad. Malaspina, con el respaldo de Claudio Tapia, máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y el acompañamiento 20 clubes de la Primera División, lideró la única lista para competir en las elecciones y parecía tener el camino allanado para asumir el 8 de abril.

Sin embargo, el propio Tinelli hizo pública su acción judicial en una carta dirigida a todos los presidentes de LPF, en la que insistió con haber sido víctima de un "golpe institucional artero" y alertó sobre "un proceso electoral plagado de todo tipo de irregularidades y anomalías".

Entre ellas, enumeró que "nunca se llamó a Asamblea para considerar la actual gestión, punto más que importante para respetar la institucionalidad", y también que "la única lista presentada para la renovación de autoridades no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la reglamentación vigente". "El candidato a secretario, Hernán Arboleya, es dirigente suplente en su club, siendo que el Reglamento General de la LPF (alineado con el Estatuto AFA y de otras asociaciones) no permiten que miembros no titulares de una Comisión Directiva de un club formen parte de la Mesa Directiva de la LPF", ejemplificó.

"Asimismo, al cierre de listas, ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la Reglamentación. Es por eso que ya impugné la conformación de la citada lista, además de solicitar la nulidad de todo el proceso electoral", informó.

Tinelli, que tenía mandato hasta 2024, aclaró que no será candidato en las próximas elecciones pero se afirmó en su convicción de que las nuevas autoridades se elijan "de manera correcta, respetando los pasos estatutarios y cuidando la institucionalidad".

Luego se defendió sobre las críticas recibidas por no solucionar temas de interés para la economía de los clubes y recordó las demandas realizadas en una carta enviada a Tapia, en julio del año pasado: "Independencia de la LPF para tratar modificaciones en sus reglamentos; explotación y gestión comercial exclusiva de la LPF de los derechos audiovisuales locales e internacionales y todo aspecto comercial relacionado a la Primera División; tener relación autónoma con los titulares de los derechos audiovisuales locales; establecer una agenda de temas a abordar con autoridades gubernamentales (Decreto 1212, costos de transferencias de jugadores -15%-, derechos de formación, costos de seguridad, aforos y ART de los jugadores).

"¿Cuáles de todos estos puntos estaban a mi exclusivo alcance como presidente de la LPF para poder solucionarlos, lograr avances o concretarlos? -se preguntó Tinelli- Pongamos algunos ejemplos: ¿Qué puedo hacer desde mi cargo de presidente de la LPF si cuando voy a negociar por los derechos audiovisuales nacionales, los titulares de esos derechos, por escrito, me dicen que lo están viendo con Claudio Tapia?".

"¿Cómo hago para avanzar en los puntos relacionados al Decreto 1212 si es un tema que involucra a todas las categorías y no sólo a la Primera División? Más allá de que hay temas que atraviesan a todas las categorías del fútbol nacional, la Primera División tiene sus tiempos, su dinámica, sus necesidades, su agenda. ¿Hasta cuándo vamos a continuar así?", abundó.

"Ya que no fui escuchado como presidente de la LPF, me comprometo como vicepresidente actual de la Asociación del Fútbol Argentino, a solicitarle al presidente de la AFA que todos los temas que la Primera División lleva años sin resolver sean atendidos", concluyó.

Con información de Télam