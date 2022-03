La formación de River vs Boca en la Copa de la Liga: los titulares de Gallardo

Los titulares que eligió Marcelo Gallardo para el encuentro frente a Boca en el Monumental.

Este domingo, una vez más, juegan River y Boca en una nueva versión del Superclásico argentino. El Millonario ya tiene todo listo de cara al encuentro ante su clásico rival y Marcelo Gallardo ya informó todos los titulares del partido.

El técnico sorprendió a todos el mismo viernes que dio la conferencia de prensa y, de arranque, dio a conocer el equipo que jugará ante el Xeneize en el Monumental. El "Muñeco" fue directamente al hueso y dio los 11 titulares que saltarán al campo de juego del Antonio Vespucio Liberti. En resumen, más allá de las dudas que hubo durante la semana, finalmente, eligió a los que jugarán el partido.

El equipo de River para enfrentar a Boca desde las 19:00 en el Monumental es: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; viste... Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Barco y Julián Álvarez. Por su parte, a raíz de esta situación, Sebastián Battaglia confirmó el equipo un día después.

Durante la semana había dudas con respecto a si se podían convocar a todos los jugadores por las lesiones. Entre ellos estuvo Matías Suárez. El delantero de River volvió a sentir un pinchazo en su rodilla y no podrá ser parte del equipo titular, pero logró estar convocado. Por otro lado, David Martínez tiene distensión ligamento interno de la rodilla izquierda que sufrió en el partido contra Newells por la fecha número tres y es por eso que el jugador se pierde el partido.

La opinión de Gallardo sobre Boca Juniors antes del Superclásico

Uno de los debates en la semana del trascendental encuentro entre River y Boca por la séptima fecha del campeonato es sobre la camiseta que utilizará el "Xeneize". Sobre esto, el "Muñeco" gambeteó el tema como en sus mejores épocas: "No estoy para juzgar a nadie. No me interesa la chicana por la camiseta amarilla. No importa con cuál juegue Boca, es problema de ellos".