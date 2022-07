La figura de la Selección Argentina que Gallardo quiere en River

Marcelo Gallardo quiere a una figura de la Selección Argentina para reforzar a River en este mercado de pases.

Marcelo Gallardo quiere a un importante jugador de la Selección Argentina en River Plate. El "Muñeco" lo busca hace ya varios mercados de pases pero aún no concretó su objetivo. Ahora, que no atraviesa un buen momento futbolístico, ve con buenos ojos al futbolista que actualmente se desempeña en Europa. Claro, que no es el único club que quiere contar con los servicios de este importante integrante del elenco nacional que jugó muy pocos partidos en nuestro país antes de emigrar al Viejo Continente.

Se trata de Nehuén Pérez, defensor perteneciente al Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone con último paso por el Udinese de Italia. Según trascendió, no es la primera vez que el DT más ganador de la historia del "Millonario" posa sus ojos en el joven surgido de Argentinos Juniors. Sin embargo, el propio entrenador sabe que no será nada fácil sumarlo. Es que el Tigres de México también está en la pelea por el central surgido de la cantera del "Bicho" y campeón de la Finalissima con la "Scaloneta".

Durante F10, en ESPN, el periodista que sigue la campaña de River Plate, Gustavo Yarroch, aseguró que Pérez está en los planes de Gallardo: "Además del uruguayo Martín Cáceres, yo tengo otro nombre que a Gallardo le gusta y le ha gustado en otros mercados de pases. River quiere contar con Nehuén Pérez, pero no está sencilla la situación. Es un futbolista interesante. A Gallardo le gusta pero hay trabas económicas". Si bien desde el entorno del técnico saben que es complicado, no pierden la ilusión de contratar al hábil zaguero.

La posibilidad de sumar un nuevo refuerzo al plantel, surgió desde la venta de Enzo Fernández. El volante transferido al Benfica de Portugal abrió una puerta para que el club busque un nombre más, sabiendo que lo de Miguel Borja ya está cerrado y Pablo Solari está cada vez más cerca. De esta manera, Pérez es uno de los que pica en punta para llegar, aunque el "Millonario" sabe que tendrá que invertir una buena cantidad de dinero para concretar su arribo.

La carrera de Nehuén Pérez hasta el momento

Nehuén nació futbolísticamente en Argentinos Juniors y en 2018, antes de debutar en el "Bicho", firmó contrato con el Atlético Madrid de Diego "Cholo" Simeone. Pérez regresó a La Paternal luego de que el "Colchonero" lo ceda por primera vez. En el club argentino jugó sólo 4 partidos y volvió a España. Desde el elenco de Madrid lo cedieron al Famalicao de Portugal en donde tuvo más rodaje y luego al Granada de España. Por último, llegó al Udinese en donde disputó 22 encuentros.

River sumó una estrella del fútbol chileno

Después de la derrota en la Copa Libertadores ante Vélez, la escasa eficacia en los delanteros y tras el no de Luis Suárez, River Plate sumó un nuevo delantero para su equipo. El conjunto de Marcelo Gallardo sumó a una estrella del fútbol chileno que fue rival en el torno continental. Se trata de Pablo César Solari, un extremo derecho del Colo Colo que resignó dinero para llegar al club.

Solari, que nació en la Argentina, en Villa Mercedes (San Luis), y jugó en Talleres de Córdoba, donde estuvo en el banco de suplentes pero no llegó a debutar, hizo su carrera en Colo Colo, al que salvó del descenso con un gol sobre la hora que lo convirtió en ídolo. Fanático de River, sus padres le pusieron Pablo Cesar por Aimar, el jugador de 22 años lleva tres temporadas en Colo Colo, donde jugó 71 partidos, anotó 16 goles y dio 11 asistencias.