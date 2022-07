River y Gallardo sumaron un nuevo delantero: una estrella del fútbol chileno

River fue en busca de un delantero por el cual pagó en, aproximadamente, 4,2 millones de dólares por el 60% del pase.

Después de la derrota en la Copa Libertadores ante Vélez, la escasa eficacia en los delanteros y tras el no de Luis Suárez, River Plate sumó un nuevo delantero para su equipo. El conjunto de Marcelo Gallardo sumó a una estrella del fútbol chileno que fue rival en el torno continental. Se trata de Pablo César Solari, un extremo derecho del Colo Colo que resignó dinero para llegar al club.

Luego de quedar afuera del torneo continental, el gran objetivo de River es rearmar un plantel competitivo y, por supuesto, apuntar todos los cañones al torneo local. Entre ellos está la Copa Argentina y, por supuesto, la Liga Profesional de Fútbol. Por esta razón, ahora fue en busca de un delantero al cual pagó en, aproximadamente, 4,2 millones de dólares por el 60% del pase.

Solari, que nació en la Argentina, en Villa Mercedes (San Luis), y jugó en Talleres de Córdoba, donde estuvo en el banco de suplentes pero no llegó a debutar, hizo su carrera en Colo Colo, al que salvó del descenso con un gol sobre la hora que lo convirtió en ídolo. Fanático de River, sus padres le pusieron Pablo Cesar por Aimar, el jugador que nació en San Luis y tiene 22 años lleva tres temporadas en Colo Colo, donde jugó 71 partidos, anotó 16 goles y dio 11 asistencias.

Borja firma su incorporación a River y se suma al plantel de Gallardo

Después de varios días de idas y vueltas, finalmente el delantero colombiano Miguel Borja emprendió un viaje hacia Buenos Aires para terminar de cerrar su incorporación para River Plate.

"Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban", sostuvo Borja en el aeropuerto de Barraquilla. Fue antes de su viaje a Bogota. En este punto añadió: "El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico".

Por otro lado, en la misma charla, el delantero añadió que ahora llega a "uno de los mejores equipos del continente". Se espera que el arribo sea a las 7.15. Luego se someterá a estudios médicos en una clínica del barrio de Belgrano para después firmar el contrato que lo ligará a River Plate hasta diciembre de 2025.