La FIFA tomó una inesperada decisión que afecta a Boca y River en el Mundial de Clubes

A pocas semanas de que arranque el Mundial de Clubes, la FIFA introdujo un cambio clave y significativo en el reglamento de transferencias de jugadores para el Mundial de Clubes 2025. De esta manera, los clubes que participen podrán reforzarse solamente para el torneo. De esta manera, tanto River como Boca Juniors se beneficiarán por posibles altas en el mercado de pases que sirven solo para este torneo.

Este torneo comenzará el 14 de junio en Miami y tendrá una vez más, a once ciudades de Estados Unidos. La FIFA decidió ajustar su reglamento para facilitar, de alguna manera, la participación de jugadores que, incluso, no estén en los equipos clasificados y puedan ser parte. De esta manera, el Mundial de Clubes 2025 será un evento sin precedentes en la historia del fútbol de clubes. Lo más importante es que los equipos van a abrir un proceso de inscripción excepcional del 1 al 10 de junio para que jugadores que no hayan estado en los clubes clasificados puedan ser parte del evento.

El plazo para presentar la lista definitiva se ha fijado para el 10 de junio, por lo que los clubes participantes podrán contar en Estados Unidos con los jugadores que hayan contratado en este periodo extraordinario. Las federaciones miembro en cuestión se encuentran en: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Austria, Brasil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Portugal, República de Corea, Sudáfrica y Túnez.

Por otro lado, también hacen referencia a lo que pueda pasar con los contratos que se venzan a mitad de competición. De hecho, podrán reemplazar y añadir jugadores en pleno torneo durante un periodo acotado: del 27 de junio al 3 de julio de 2025, dentro de un límite establecido y de acuerdo con restricciones específicas, como el hecho de que, en esas fechas concretas, se deberá iniciar un periodo de inscripción estándar para el club.