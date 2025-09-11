La FIFA inhibió a un club de Primera del futbol argentino: "Arbitrario"

La FIFA inhibió a un importante equipo del fútbol argentino en las últimas horas y el club ya tomó cartas en el asunto. La entidad comandada por Gianni Infantino apuntó directamente contra Newell's Old Boys de Rosario, a raíz de una deuda que mantiene por el pase de un futbolista que ya no juega en la institución. La "Lepra" no dudó en responder y dejar en claro que ya trabajan para resolver esta cuestión que sin dudas impactó de lleno en la dirigencia.

A través de un contundente comunicado, desde el elenco rosarino reconocieron la medida de la entidad que rige al fútbol mundial que les prohibe incorporar por tres mercados de pases y a su vez anticiparon que no complicará los planes a futuro con respecto a futuros refuerzos. Según trascendió, el origen de este problema tiene que ver con la compra del uruguayo Juan Ignacio Ramírez, quien llegó a principios del 2024 proveniente de Nacional de Montevideo. Todo indica que lo solucionarán en las próximas horas mientras los hinchas esperan que esto suceda lo antes posible.

Por qué la FIFA inhibió a Newell's por tres mercados de pases

En enero del año pasado, la "Lepra" compró al delantero uruguayo en un total de 4 millones de dólares al "Bolso" con un detalle no menor: Nacional y Liverpool de Uruguay compartían el pase del futbolista. Desde la dirigencia de este último club comunicaron hace unos meses que los rosarinos se atrasaron con el pago del dinero correspondiente en cuotas y esto derivó en la medida del organismo comandado por Gianni Infantino. Por su parte, en Newell's afirmaron que el dinero en cuestión ya fue depositado y no impactó por cuestiones burocráticas bancarias. Mientras tanto, el atacante viste los colores del Sport Recife de Brasil y permanecerá allí hasta mediados del 2026 ya que está a préstamo desde el conjunto leproso con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027.

El comunicado de Newell's ante la inhibición de la FIFA

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que en las últimas horas la FIFA notificó una inhibición sobre nuestra institución.

El Club reconoce formalmente esta medida, aunque la considera de carácter arbitrario. Sin embargo, queremos llevar tranquilidad a toda la familia rojinegra: el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata, motivo por el cual esta situación no generará ningún tipo de impedimento para que Newell’s Old Boys pueda incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.

Nuestra institución se encuentra trabajando con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia, defendiendo siempre los intereses del Club y resguardando su normal desenvolvimiento deportivo e institucional.

El Club Atlético Newell’s Old Boys reitera su firme decisión de continuar gestionando con responsabilidad y transparencia, garantizando que el futuro deportivo no se verá afectado por esta situación puntual.

La inhibición de la FIFA se debe a una cuota impaga por parte de Newell's sobre el pase de Juan Ignacio Ramírez

Los números de Juan Ignacio Ramírez en Newell's