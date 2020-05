Alberto Fernández es un futbolero realmente pasional. Es hincha de Argentinos Juniors, equipo de la Primera División que se ubica en el barrio porteño de La Paternal. Y junto a su querido 'Bicho' ha festejado campeonatos y partidos realmente inolvidables. Uno de ellos transcurrió en el año 2004, en el que se venció a Racing por 3 a 2 y donde el arquero Pontiroli le atajó un penal al 'Mumo' Peralta.

En ese entonces, Alberto era Jefe de Gabinete y Néstor Kirchner (hincha de la 'Academia') el Jefe de Estado. Y en la mañana siguiente, tras la victoria de Argentinos, Fernández chicaneó a su compañero. Esta anécdota fue revelada en las últimas horas, mediante la cuenta de Instagram de TNT Sports.

"Llegué a casa de Gobierno, Néstor me esperaba para desayunar juntos. Llegué con el buzo del arquero y Kirchner enloqueció. Me dice '¿qué es eso? ¿qué te pusiste?'. 'Es un buzo de un arquero que atajó un penal ayer a la noche', le digo", comenzó diciendo Alberto, quien luego pasó a relatar la reacción de Kirchner.

"Hasta que no te saques el buzo no volvés a entrar al despacho", fueron las palabras del santacruceño. Y Alberto, para terminar el desopilante momento, optó por darle el gusto al ex presidente de la República. "Efectivamente me saqué el buzo y después fui a desayunar con él", sentenció Fernández.

Sin embargo, luego reveló que Kirchner no se quedó contento con eso y le propinó una divertida "venganza". "¿Sabés cómo se vengó? Me escondió la llaves de casa. Me hizo volver a la una de la mañana a Casa de Gobierno a buscar las llaves. Cuando se lo recriminé me dijo 'nunca más te rías de que nos ganaron'. Siempre me acuerdo", sentenció Fernández.