La AFA asegura que Boca tiene más del doble de socios que River

La AFA dio a conocer este viernes su informe anual que analiza distintos aspectos de los clubes. Y uno de ellos llamó la atención: el conteo de socios, que dio a Boca escandalosamente por encima del resto de las instituciones, incluso de River, al que duplica en número.

Según el reporte elaborado por la casa madre del fútbol argentino junto a FIFA, durante 2020 Boca contó 213.318 afiliados divididos entre Activos (51.151), Damas (8.632), Menor (10.109), Vitalicio (8.832), Interior (21.447), Exterior (102), Honorarios (5), Bebés (9.932), Adherente exterior (244), Adherente Interior (30.419) y Adherente (66.821). River, en cambio, sumó 100.336 con Activos P (33.241), Activos S (38.395), Menor P (10.773), Menor S (2.154), Infantiles (4.545), Adherente (717), Adherente Interior (114) y Vitalicio (10.427).

La polémica llegó de la mano en que al Milonario no se le computaron los asociados de la comunidad oficial Somos River, seguramente a causa de que el club millonario no los considera directamente socios aunque sí les otorga beneficios directos y, en caso de ser socios, les da facilidades para formar parte de la comunidad. Si se contaran estos afiliados, cuya categoría no se equipara a ninguna del lado xeneize -donde directamente se es socio o no- la cifra de River ascendería a unos 150 mil.

La tabla completa de socios elaborada por AFA

Boca 213.318

River 100.336

Independiente 85.862

Racing 74.575

Newells 62.957

San Lorenzo 57.386

Rosario Central 55.819

Vélez 47.340

Estudiantes 40.778

Lanús 28.083

Gimnasia 27.444

Talleres 23.920

Huracán 19.305

Los seguidores en redes sociales, en la mira

Otro de los puntos que analizó el informe fue la cantidad de personas que siguen a las cuentas oficiales de cada equipo. Boca y River, con 18 y 17 millones respectivamente, volvieron a ponerse a tope, seguidos muy de lejos por San Lorenzo, con casi dos millones.