Jugó en River y Boca, terminó preso y su vida cambió: "Me armaron una causa"

Un ex futbolista de River Plate y Boca Juniors estuvo preso en dos oportunidades y su vida cambió por completo. El giro inesperado que tuvo en su carrera y cómo logró superar aquel dramático episodio.

Un ex jugador de River Plate y Boca Juniors, que fue muy amigo de Diego Armando Maradona, terminó preso en dos oportunidades, pero en ambas no fue hallado culpable. Hoy vive lejos de Buenos Aires, pero hace de todo un poco y no se olvida de los momentos que vivió al lado de la pelota hasta su retiro a sus jóvenes 24 años. En 1979 comenzó una gran relación de amistad con "Pelusa", con quien tuvo sus idas y vueltas durante un largo tiempo.

Se trata de Carlos Randazzo, quien debutó en el "Xeneize", jugó en Argentinos Juniors, en Racing y en River para luego poner un punto final a su carrera en Guaraní Antonio Franco. Para completar un currículum lleno de experiencias -buenas y malas- estuvo preso y la razón de su alejamiento de la actividad fue a raíz de los excesos y la noche. En el medio, se dio el lujo de volver a Boca luego de vestir la camiseta del "Millonario".

"Hice muchas macanas en mi vida, pero las dos veces que estuve en cana no tuve nada que ver. La primera fue a comienzos de los '90 por un homicidio que se produjo en la puerta de mi casa donde dos se agarraron a tiros y terminé en cana. No sabía que hacer y cuando llegó la policía me escondí en el tanque de agua de mi casa. Todo el mundo sabía que no había sido yo, pero me armaron una causa y chaub, contó en una nota con Infobae en 2021.

Por otro lado, el exfutbolista agregó: "Lo mismo con lo que ocurrió cuando vivía en el sur, porque mi pareja de entonces tenía marihuana dentro del auto. Estuve adentro de nuevo y me leí más de 200 libros. Era bravo estar preso en Zapala, pero son enseñanzas de vida". Luego de todo lo vivido, Randazzo indicó que algo aprendió y logró salir adelante de la mejor manera para hoy disfrutar de su vida a los 63 años.

Carlos Randazzo, el ex jugador de River Plate y Boca Juniors que estuvo preso en dos oportunidades

Los recuerdos de Carlos Randazzo junto a Diego Armando Maradona

La relación de Carlos Randazzo junto a Diego Maradona fue muy particular. De hecho, y según comentó, no lo conoció jugando al fútbol sino haciendo una publicidad. No compartieron cancha, ya que cuando Diego llegó a Boca él pasó a jugar a Argentinos Juniors en 1981 a modo de intercambio junto a otros cinco jugadores. "Diego declaró que venía para compartir habitación conmigo. Cuando se enteró estuvo un año sin hablarme", afirmó en 2021.

"Nos pasaron muchas cosas y todas tienen que ver con salir, trasnochar, pasar dos o tres noches sin parar. Pienso que Diego es como el 'Che' Guevara, es un muerto que no para de nacer. Va camino a santificarse". También se refirió a Lionel Messi: "Diego y Leo son los mejores de la historia, pero Maradona hizo la mayoría de su carrera con el problema de la droga. Si no fuera por eso, es imposible saber hasta dónde hubiera llegado", sostuvo.