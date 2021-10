Surgió de Boca, pasó por River, se retiró joven del fútbol y fue un gran amigo de Maradona: la historia de Carlos Randazzo

La historia de Carlos Randazzo, el jugador que surgió de Boca, pasó por River, forjó una buena amistad con Maradona y dejó el fútbol de joven debido a los excesos.

En la historia del fútbol argentino hay miles de casos de jugadores que se retiraron jóvenes, que pasaron por Boca Juniors y River Plate y que tuvieron contacto con Diego Armando Maradona. Pero uno solo surgió del "Xeneize", jugó en el "Millonario", volvió al rival de toda la vida, forjó una gran amistad con "Pelusa" y se retiró con 24 años. Hablamos de Carlos Randazzo quien brindó una entrevista a TyC Sports y contó todo sobre estos temas.

Para completar un currículum lleno de experiencias -buenas y malas- estuvo preso dos veces, ambas lo marcaron para toda la vida, y la razón de su alejamiento de la actividad fue a raíz de los excesos y la noche. En la mencionada nota dejó bien en claro por que lo cuenta: "Para que otros no hagan las mismas cagadas que hice yo", afirmó "Carly", llamado así por sus cercanos. Hoy con 60 años disfruta la vida, juega en el barrio y se siente pleno.

Su historia comienza en el barrio de La Boca rodeado de una familia hincha de River con la que concurría seguido al Estadio Monumental. Sin embargo a los 10 años mientras jugaba en un potrero el exdefensor del "Xeneize" Juan Evaristo habló con él, le pidió sus datos y le ofreció jugar en el club. Cinco años después dejó el colegio, comenzó a trabajar con su padre en una florería y a los 18 debutó en Primera División ante San Lorenzo.

A medida que transcurrían los primeros meses de su carrera el panorama se le abrió no sólo en lo futbolístico. Conoció a Guillermo Coppola con quien se fue a vivir tiempo después y comenzó una gran amistad que comparte hasta hoy: "Para mí es como un hermano mayor", sostuvo Randazzo sobre el reconocido representante.

Sus recuerdos de Maradona

Su relación con él dio el pie para que hable del mejor de todos los tiempos. Y fue así que detalló que no lo conoció jugando al fútbol, sino haciendo juntos una publicidad. No compartieron cancha ya que cuando Diego llegó a Boca él pasó a jugar a Argentinos Juniors en 1981 a modo de intercambio junto a otros cinco jugadores. "Diego declaró que venía para compartir habitación conmigo. Cuando se enteró estuvo un año sin hablarme", afirmó.

"Nos pasaron muchas cosas y todas tienen que ver con salir, trasnochar, pasar dos o tres noches sin parar. Pienso que Diego es como el "Che" Guevara, es un muerto que no para de nacer. Va camino a santificarse". También se refirió a Lionel Messi: "Diego y Leo son los mejores de la historia, pero Maradona hizo la mayoría de su carrera con el problema de la droga. Si no fuera por eso, es imposible saber hasta dónde hubiera llegado", sostuvo.

El breve paso por el "Millonario"

El fanatismo que tenía por River Plate fue importante para llegar al club de la mano de Alfredo Di Stéfano. "Un día me llamó para ver si me bancaba una prueba en River, le dije que sí y sé que le gustó". No jugó tantos partidos ni convirtió tanto pero cumplió el sueño. Vistió la camiseta del conjunto de Núñez en 17 oportunidades y macó sólo dos goles. Tiempo después, y como algo inédito en nuestro fútbol hasta ese momento, regresó al "Xeneize".