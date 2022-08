Jorge Brito, contundente con la continuidad de Gallardo en River: "Creemos"

Jorge Brito habló sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River y fue contundente con sus dichos sobre el DT "Millonario".

Jorge Brito, presidente de River Plate, fue contundente con sus dichos sobre la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del equipo. El directivo analizó el extenso ciclo del "Muñeco" y lo que hace el DT cada año a fines de diciembre para tomar la decisión de seguir o no en el "Millonario". Por otro lado, también apuntó del presente futbolístico del plantel y su confianza de acá en adelante.

Es que la "Banda" no encuentra el camino en la Liga Profesional y quedó lejos de los primeros puestos de la tabla. Para colmo, los de Núñez quedaron afuera en octavos de la Copa Libertadores y mantienen la ilusión de ganar al menos la Copa Argentina. Lo que también generó molestias entre los hinchas es que hubo muchos refuerzos pero no todos rindieron como se esperaba. Con la mirada puesta en lo que hará el entrenador en esta situación, Brito habló en ESPN F12 con Mariano Closs.

Con respecto a la decisión del "Muñeco", el mandamás de River sostuvo: "Lo que caracteriza a Marcelo es que piensa para adelante, él a fin de año siempre hace un balance. En la medida que vea que lo que viene es satisfactorio creo que va a seguir. Lo que puedo responder es que la decisión de si sigue o no es de Marcelo. Si me preguntás a mí te diría que firmaría hasta el final de mi mandato. No digo que Marcelo no tiene reemplazante porque todos los tenemos, los espacios siempre los ocupa alguien".

Posteriormente, Brito recordó un momento clave en el ciclo del técnico durante 2018: "Gallardo supo reinventarse, parecía que la magia se había acabado, fuimos a Mendoza y se reinventó. El hasta cuando es algo que el propio Gallardo lo va a a sentir. Ojalá sea lo más lejos posible y cuando eso suceda nos vamos a tener que reinventar nosotros. Creemos en los proyectos a largo plazo y estamos convencidos que una vez más nos vamos a reinventar".

Jorge Brito analizó el flojo momento futbolístico de River

Por otro lado, Brito habló del presente futbolístico del equipo y sostuvo: "Como líder de un grupo quiero decir que es un orgullo ver a un grupo humano que en la adversidad deportiva sigue unido. Estoy muy confiado y es por muchas cuestiones. La directiva, los jugadores y el cuerpo técnico estamos más unidos que nunca. Todavía no encontramos el camino de lo que queremos ser, pero estoy confiado que lo vamos a hacer por el grupo humano que tenemos".

"Sabíamos que este año futbolístico terminaba en octubre y que iba a ser un año particular porque se sumaron muchos jugadores nuevos. Las excepciones son los que se adaptaron rápidamente, pero sabíamos que íbamos a necesitar ese tiempo. Sobre el final del primer semestre veíamos que el comienzo del segundo no iba a ser complicado, hubo muchos viajes de jugadores con sus selecciones pero no es excusa, no nos esperábamos esto", culminó.