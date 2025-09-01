Oficial: Independiente dio a conocer el parte de médico de Felipe Loyola tras la lesión

Se dio a conocer la lesión de Felipe Loyola en Independiente: cuánto tiempo estará sin jugar.

Después de varios días de incertidumbre, Independiente dio a conocer el parte médico oficial de Felipe Loyola tras la lesión que sufrió en el partido frente a Instituto de Córdoba el pasado viernes 29 de agosto. A pesar de la preocupación inicial, el diagnóstico llevó tranquilidad para el entrenador Julio Vaccari en el 'Rojo': un esguince acromio clavicular grado uno en el hombro derecho que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación.

En el cruce correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, el volante de la Selección de Chile fue empujado desde atrás por Francis Mac Allister contra un cartel de publicidad sobre el final del primer tiempo; en el choque se lastimó y debió ser reemplazado por su compatriota Pablo Galdames, mientras mostraba claros gestos de dolor.

El tratamiento del futbolista surgido en Huachipato se realizará de manera coordinada entre el cuadro de Avellaneda y 'La Roja'; a pesar de que su combinado ya no tiene chances de clasificar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, fue citado por Nicolás Córdova para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Uruguay. Si bien no podrá disputar ninguno de los dos encuentros, la idea del DT es que concentre junto al resto del grupo, que comenzó los entrenamientos este domingo. Junto con él también fue convocado Luciano Cabral, compañero suyo en Independiente.

Cuándo podría regresar Felipe Loyola a jugar en Independiente

El cuerpo técnico de Vaccari no espera contar con Loyola para el partido ante Banfield por la octava fecha del Clausura que se jugará el 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América. A pesar de que necesitan contar con él al ser uno de los referentes del plantel en un momento delicado del equipo en lo futbolístico (marcha anteúltimo en la Zona B y aún no pudo ganar en el torneo local), tampoco arriesgarán que se resienta de su lesión. En principio, seguirán su evolución y buscarán que esté presente en el clásico con San Lorenzo el próximo 21 de septiembre.

El parte médico oficial de Independiente sobre la lesión de Felipe Loyola.

La fuerte infracción que causó la lesión de Loyola y el cruce de palabras con Mac Allister: "Mala leche"

A los 33 minutos de la primera parte, el volante del "Rojo" fue a disputar una pelota en el centro del campo y Francis Mac Allister, hermano de Alexis y jugador de "La Gloria", empujó por la espalda al jugador trasandino y chocó contra los carteles de publicidad. Inmediatamente, el futbolista del "Rojo" se quedó tendido en el campo, dolorido en el hombro derecho, y debió pedir el cambio.

Cuando finalizó el primer tiempo, Loyola encaró a Mac Allister y le hizo saber su enojo en la zona del tunel. "¿Cómo me vas a ir así por atrás? Mala leche, contra el cartel, ¿cómo me vas a tirar así contra el cartel?", le manifestó el exfutbolista de Huachipato al surgido en Argentinos Juniors. Después de algunos segundos, ambos jugadores fueron separados por integrantes de ambos planteles.

