Gustavo Costas les habló a los hinchas de Racing en pleno banderazo: "Sueño"

El mensaje de Gustavo Costas para los hinchas de Racing antes del partido ante Vélez

Racing se enfrenta con Vélez Sarsfield este martes 16 de septiembre en el Estadio José Amalfitani, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y Gustavo Costas les dejó un mensaje contundente a los hinchas de la "Academia". En pleno banderazo previo al cotejo que se llevará a cabo en Liniers, el DT aprovechó la ocasión para dirigirse a los fanáticos. Este compromiso copero es el más importante del año hasta ahora para su equipo y quieren sacar ventaja para luego definir como locales con más comodidad.

Luego de eliminar a Peñarol de Uruguay en los octavos en un final por demás agónico, los de Avellaneda van contra los comandados por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, lo cual Costas lo tiene bien en claro. Por este motivo, no dudó a la hora de declarar e insistir con la unión del plantel para disputar este tipo de encuentros. Consultado al respecto de este duelo trascendental, el experimentado entrenador no se guardó nada.

"Todos tenemos el mismo sueño. Lo tenemos que ir a buscar, sabemos que no es fácil pero si estamos juntos se nos va a hacer más fácil todavía. Partido difícil, pero siempre uno va para ganar. Si estamos juntos es mucho mejor", esbozó el DT en el diálogo con TyC Sports horas antes del enfrentamiento. Es que los fanáticos realizaron un banderazo en apoyo al equipo y ahora esperan que respondan en el verde césped cuando visiten al "Fortín" a partir de las 19 horas.

Racing vs. Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Fortín" por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 19 horas de Argentina en el estadio José Amalfitani de Liniers. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por Fox Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el brasileño Wilton Sampaio. La vuelta tendrá lugar en el Cilindro tan sólo una semana después (23/09) en el mismo horario.

La posible formación de Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

La medida de la Conmebol para los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana

La entidad comandada por Alejandro Domínguez anunció en las últimas horas lo que implementará para los partidos de ambos torneos. La medida tiene que ver con el "Referee's Announcement of VAR Decisions", por medio de la cual el árbitro del partido comunicará las decisiones que se tomen tras revisar las jugadas. Esto también se utilizó en la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y ya rige también en el fútbol argentino, además de utilizarse hace tiempo en Europa.