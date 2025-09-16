¿Por qué Vélez y Racing juegan sin visitantes por Copa Libertadores?

La serie entre Racing y Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 es uno de los partidos mas importantes entre las llaves. Pero tendrá una particularidad: no tendrá público visitante. Esta medida excepcional fue acordada de manera conjunta por ambas dirigencias. Los encuentros programados para el 16 y 23 de septiembre marcarán un precedente en el fútbol sudamericano, ya que la normativa de Conmebol habitualmente garantiza un cupo mínimo de entradas para los hinchas visitantes.

¿Por qué Vélez - Racing por la Copa Libertadores se juega sin visitantes?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores presentarán una situación especial entre dos equipos argentinos. Racing y Vélez se enfrentarán en una serie que tendrá una característica particular en sus dos encuentros. Los partidos se disputarán sin la presencia de hinchas visitantes en ninguno de los estadios.

La decisión principal apunta a priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes a los estadios. Las dirigencias buscan garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos. Esta medida contempla la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes que establece el reglamento de Conmebol. El objetivo es generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol en cada encuentro.

Los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile influyeron en esta determinación. Esos episodios de violencia se registraron en el estadio Libertadores de América por la Copa Sudamericana y generaron preocupación en el ámbito del fútbol argentino. La clausura del estadio de Independiente se levantó recién dos semanas después de aquellos enfrentamientos. Las autoridades y dirigentes buscan evitar situaciones similares que puedan empañar el espectáculo deportivo.

El reglamento de Conmebol establece que los clubes locales están obligados a vender un mínimo de 2.000 entradas a los visitantes. Esta normativa rige para las instancias de octavos y cuartos de final de la competencia continental. Sin embargo, la única forma de evitar la presencia de hinchas rivales es que ambas instituciones lleguen a un acuerdo común. Racing y Vélez decidieron renunciar voluntariamente al cupo de entradas exigido por el organismo sudamericano.

El enfrentamiento entre Racing y Vélez promete ser uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. La Academia busca repetir las buenas actuaciones internacionales que la llevaron a ganar la Copa Sudamericana y la Recopa. El Fortín llega con la confianza de ser considerado uno de los mejores equipos de Argentina tras consagrarse campeón hace pocas fechas. El ganador de esta serie se clasificará a las semifinales y continuará con el sueño de llegar a la final continental.