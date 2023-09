Ganó la Libertadores con San Lorenzo y lanzó un palazo para los hinchas de Boca: "Silencio"

Un futbolista que ganó la Copa Libertadores jugando para San Lorenzo de Almagro picanteó a la hinchada de Boca con un filoso comentario.

Años después de la consagración con San Lorenzo de Almagro en la Copa Libertadores de América de 2014, un exfutbolista que integró aquel plantel comandado por Edgardo "Patón" Bauza reapareció y lanzó un inesperado palazo para la hinchada de Boca Juniors. Es que el jugador recordó un gol que convirtió en la Bombonera en 2015 y contó cuál fue la reacción de los fanáticos presentes. Por supuesto, el picante comentario generó controversia en las redes sociales.

Quien habló de aquel tanto que significó la victoria del "Ciclón" en cancha del "Xeneize" fue nada más y nada menos que Mauro Matos, quien además gritó campeón de la Supercopa Argentina esa misma temporada. Con 41 años y lejos del fútbol, el exatacante de All Boys, Newell's y Atlético Tucumán se refirió al tanto convertido en el primer minuto de descuento que sirvió para sumar tres puntos en el torneo doméstico. Por supuesto, los simpatizantes locales no lo disfrutaron para nada y el exdelantero no se los dejó pasar.

"No sé si es porque era tiempo de descuento, pero no alcanzó a entrar la pelota en el arco y se hizo un silencio terrible en la cancha de Boca", sentenció Matos con respecto a aquel tanto que significó la victoria para los de Boedo. Claro que, el exjugador no se quedó con eso y fue por más en diálogo con el ciclo Línea de 3, que se emite vía YouTube: "No me había pasado nunca. Me llamó mucho la atención, miraba para las plateas y la gente se levantaba e iba caminando. Esas cosas no se olvidan".

Cabe destacar, que el exfutbolista, campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 y autor de 21 goles en 94 partidos en el club, protagonizó un accidente dos años después de su máxima conquista. En Rosario, cuando jugaba para Newell's Old Boys, atropelló a un motociclista de 24 años que perdió la vida. A raíz de este siniestro, Matos recibió la prohibición de salir de nuestro país y fue condenado por la Justicia rosarina a dos años de prisión condicional en noviembre del 2019.

