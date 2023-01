Ganó la Copa Libertadores y dejó el país por amenazas: "Hijo de puta"

Un futbolista que fue campeón de la Copa Libertadores con un equipo grande de Argentina tuvo que dejar el país por las constantes amenazas que recibía. "Me arruinó la carrera", reveló.

Un jugador que fue campeón de la Copa Libertadores con un club grande de Argentina se vio obligado a abandonar el país por las constantes amenazas que recibía en su teléfono y las redes sociales. Después de mucho tiempo sin haberlo contado públicamente, el protagonista de esta triste historia decidió romper el silencio y relatar al detalle todo lo que le ocurrió en el plano personal y profesional. El futbolista en cuestión es Gonzalo Verón, que ganó el máximo torneo continental con San Lorenzo en 2014, pero que luego vivió un calvario en Independiente durante la temporada 2018-2019.

Si bien apenas disputó 18 partidos con 1 gol en el equipo de Avellaneda, su breve paso por dicho club fue el inicio de un escandaloso conflicto económico: el reclamo del extremo por los atrasos de toda índole por parte del "Rojo" alcanzó a la Justicia laboral y ya superó los seis millones de dólares, con los intereses incluidos. A partir de allí, la situación entró en un sinfín de vericuetos legales que todavía tienen al delantero, cuatro años más tarde, sin haber cobrado lo que le correspondía por el contrato que había firmado.

Sigue la batalla legal Independiente vs. Gonzalo Verón: el jugador tuvo que dejar el país por amenazas de los hinchas

Durante una extensa entrevista con Clarín, el ex Sportivo Italiano y Aldosivi contó acerca de la crisis que vive con su exclub: "Para un jugador de fútbol no es nada grato porque yo tengo que seguir con mi carrera y, al mismo tiempo, ir viendo lo que va pasando con esto. Lamentablemente tengo que tener un ojo en eso". "Uno quiere meterse de lleno en el fútbol, pero tengo que estar en esto también", se lamentó en ese sentido.

Como "El Diablo" tiene embargados los 4,8 millones de dólares de los derechos de televisión por decisión de la Justicia por la deuda que mantiene con el atacante de 33 años, el futbolista se vio obligado a romper el silencio para explicarles al detalle a los hinchas lo que pasó entre ambas partes. "Quiero que la gente escuche mi versión, lo que realmente sucede, no lo que inventan...", se defendió "La Bruja".

El escándalo entre Verón e Independiente no afloja nunca.

Con más conceptos y definiciones muy fuertes y delicadas, Verón denunció "amedrentamientos", "amenazas" y "manoseos". Además, expresó que Independiente le "arruinó la carrera", que "vivir así no es nada lindo" y lo graficó una manera contundente: "Por Instagram me decían '¡sos un hijo de puta!', '¿cómo le vas a hacer eso al club?', 'ya vas a venir...'".

"Cuando llegué a Independiente fue porque me llamó Ariel Holan (el entonces entrenador). Me pidió que me sumara al equipo y a mí me entusiasmó mucho porque venían de ser campeones (de la Copa Sudamericana 2017). Yo tenía ofertas concretas de Arabia Saudita y de Paraguay, pero firmé el contrato con Independiente el 24 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2021", rememoró el atacante que surgió en el Ascenso en Italiano.

"Durante ese transcurso, el club empezó a acumular una deuda conmigo que jamás me pagó... Llegué a sentarme a hablar con (Héctor) 'Yoyo' Maldonado (el secretario general de la gestión de Hugo Moyano como presidente). Tuvimos varias conversaciones sobre esa deuda y llegó a darme tres cheques, pero luego me pidió por favor que no los depositara porque no era el momento, ya que le podían cerrar la cuenta por falta de fondos", repasó Gonzalo. "Eso fue en el Hotel Scala donde concentraba el equipo, lo recuerdo bien", profundizó el actual jugador de Universidad San Martín de Porres, de la B de Perú.

Más allá de que al principio prefirió no referirse al tema para no desatar la polémica, llegó un momento en el que el deportista no aguantó más el contexto: "Nosotros decidimos resguardarlo en ese momento, pero los cheques se vencieron y nunca me los repusieron. Así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldosivi por todo este conflicto que estaba surgiendo". Además, resaltó: "Ellos (los dirigentes del 'Rojo') tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad, Aldosivi. Tampoco me pagaron. Estuve un año en Aldosivi y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Nunca se hizo cargo. Tuve la suerte de que Aldosivi es un club muy serio, pero lo de Independiente me dejó medio en shock porque nunca recibí nada. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi volví a CAI y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda".

Gonzalo Verón rompió el silencio y estalló contra Independiente: las frases más calientes