Gallardo, tras la caída ante Banfield: "Es un desafío armar buenos equipos"

El entrenador de River opinó sobre el rendimiento de su equipo tras la dura caída ante Banfield por 2 a 1.

El entrenador Marcelo Gallardo habló tras la dura derrota de River Plate 2 a 1 ante Banfield correspondiente a la fecha 19° de la Liga Profesional. Si bien se mostró preocupado, reconoció que no quiere dramatizar la situación y reconoció su responsabilidad al no poder "conformar un buen equipo".

River, que venía de caer en el Superclásico frente a Boca Juniors por 1 a 0, volvió a sufrir y cayó de manera sorpresiva ante el Taladro en el Monumental para estirar el mal momento en el torneo argentino.

En conferencia de prensa, Gallardo detalló el por qué de este momento que está viviendo su equipo. "Hoy no jugamos mal, perdimos un partido difícil de explicar: cometimos errores que nos costaron muy caros, sobre todo el segundo gol de Banfield que fue una jugada aislada. El partido de hoy marca un poco la irregularidad que venimos viviendo. No podemos salir de eso y, con estas dos derrotas consecutivas, se convierte en una racha negativa", manifestó.

"No es para dramatizar, es el año que estamos viviendo: un año irregular, en el cual no nos encontramos del todo como equipo. A partir de ahí es toda mi responsabilidad, porque no pudimos conformar un buen equipo y ser confiables", insistió el exjugador del seleccionado argentino. Y luego, añadió: "Se trata de mantener convicciones y seguir trabajando. Acompañar este proceso negativo, protegernos para salir desde adentro, fortalecernos a partir de estos malos resultados sin dramatizar de más".

Al ser consultado sobre la actuación y el nivel que vienen teniendo los jugadores del plantel, el DT sostuvo: "Yo vengo acá a proteger a los jugadores, a respaldarlos. Que esos futbolistas que no se encuentran en su mejor nivel puedan seguir trabajando para encontrarlo. No vengo acá a decir que no entienden mi mensaje. Hay algunos procesos que son normales, para algunos jugadores más rápido y otros más lento. Es muy fácil despotricar con un mal resultado y el mal funcionamiento del equipo. Y está bien, yo no veo otra cosa. Pero no voy a dramatizar".

Con respecto al futuro cercano en las competencias, el entrenador de 46 años dejó bien en claro dónde pone el foco. "Nosotros tenemos que seguir sumando. En este campeonato irregular que tenemos, puede pasar cualquier cosa y hay que pensar en la tabla anual. Tuvimos mucha irregularidad durante el año: buenos y malos partidos. Pero estamos lejos de querer cortar cabezas, el club está intendando mirar hacia adelante. Como siempre lo hicimos", confesó.

Además, negó que el mal presente de su dirigidos se deba a una cuestión actitudinal. "No me pareció que no hayamos tenido rebeldía. El equipo salió bien a jugar el partido", comentó. Y despúes opinó sobre si el largo ciclo puede influir en el momento negativo. "Yo no dudo del convencimiento de los jugadores. Soy una persona optimista que cree en el trabajo, que cuando se trabaja con ese convencimiento los jugadores lo asimilan. Yo no tengo dudas que esos procesos a la larga dan resultados. Si no, hubiese sido muy dificil sostener un ciclo de ocho años, donde hemos tenido malos momentos y otros muy buenos. Han pasado muchos jugadores. ¿Cómo me sostengo durante ochos si no confío en los procesos? Para mi es un desafío siempre armar buenos equipos", remarcó.

Para finalizar, Gallardo le mandó un mensaje a los simpatizantes del "Millonario". "Quiero ser puntualmente agradecido con el hincha de River, porque más allá de la bronca de perder, no deja de acompañar y alentar. Tiene mucho mérito y sentimos que así va a ser más facil salir, que si se convierte en un ambiente negativo de reproche. Agradecerle al hincha por su acompañamiento y aguante en este momento de mucha irregularidad", expresó.