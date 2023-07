Gallardo lo pidió para River, no rindió y ahora pelea el descenso en la B

En su exitosa etapa como técnico de River Plate, Marcelo Gallardo pidió a un futbolista que no tuvo un buen rendimiento en el "Millonario" y hoy pelea por no descender con un equipo de la B que se encuentra en el último puesto de la tabla.

Un futbolista que Marcelo Gallardo pidió para River Plate en su mejor momento pelea el descenso en la Primera Nacional ya que su equipo actual está en el último puesto de la tabla. A pesar de que el jugador formó parte del plantel del "Muñeco" y ganó dos títulos, su nivel no fue el esperado y continuó su carrera lejos de nuestro país. Tras su regreso al fútbol argentino, el exhombre del "Millonario" pasó por varios clubes y se quedó en la segunda división.

Se trata de Joaquín Arzura, quien arribó a Núñez proveniente de Tigre en enero del 2016 y lo hizo con las ilusiones de triunfar con la "Banda". Si bien llegó a Europa luego de no rendir de la mano del "Muñeco", su objetivo principal no se cumplió y de nuevo en Argentina se sumó a Villa Dálmine, que milita en la B. El elenco de Campana pasa por su peor momento en dicha categoría y el panorama para el volante no es para nada alentador.

El "Violeta" se encuentra último en las posiciones de la Zona B de la Primera Nacional y no levanta cabeza. La derrota como local ante Atlanta por 2 a 0 en la fecha n°21 fue una clara demostración de ello y tendrán que cambiar la cara en las 13 jornadas que quedan por delante para finalizar el torneo. Hasta el momento, Dálmine suma sólo 15 puntos que son producto de 4 triunfos, 3 empates y 13 derrotas. El próximo sábado 15 de julio visitarán a Racing de Córdoba con la ilusión de salir del fondo.

Con respecto a Arzura en el club, hasta el momento suma sólo dos partidos disputados y no convirtió goles. Su carrera comenzó en Tigre en 2011, pasó por el River de Marcelo Gallardo y dio el salto al Viejo Continente para vestir los colores del Osasuna y el Almería de España. El mediocampista regresó a Sudamérica para representar a Nacional de Montevideo, jugó en Huracán y nuevamente emigró a Europa para firmar con el Panetolikos de Grecia. Tras esta nueva experiencia, el volante arribó otra vez a Argentina para sellar su vínculo con Instituto de Córdoba en 2021, se sumó a Quilmes y luego llegó a Villa Dálmine.

Joaquín Arzura con la camiseta de River Plate

Los números de Joaquín Arzura en su etapa como futbolista

Partidos disputados: 206

Goles: 2

Asistencias: 6

Títulos conseguidos: Copa Argentina y Recopa Sudamericana en 2016 (River Plate); Supercopa de Uruguay en 2019 (Nacional de Montevideo)

