Fracasó en River, se fue a la B y ahora es granjero: "Vivo bien"

Años después de vestir la camiseta de River Plate e irse a la B en 2011, un exfutbolista que llegó como promesa es granjero y se alejó del fútbol profesional.

Un exfutbolista que llegó como promesa a River Plate pero descendió a la B en 2011 se retiró del fútbol tiempo después y actualmente se desempeña como granjero. El exjugador cometió un error grave en el partido de ida de la promoción contra Belgrano en Córdoba y quedó marcado por dicha situación de la que no tuvo revancha. De hecho, en su siguiente club también bajó de categoría a los pocos meses de su arribo y colgó los botines años más tarde.

Se trata de Adalberto Román, el defensor paraguayo que surgió de Libertad y se calzó la "Banda" gracias a la gestión de Daniel Alberto Passarella en 2010. Sin embargo, al margen de que tuvo buenas actuaciones, los hinchas de River no tienen el mejor recuerdo de aquel central aguerrido que el "Gran Capitán" vio poco antes del fracaso. Hoy, el central tiene su propia granja en Paraguay y se alejó del verde césped a nivel profesional.

"Soy productor ganadero. Compré un campo y tengo mi propia granja. Luego de la pandemia dejé el fútbol y me dedico a esto. Soy del interior y desde chiquito estuve metido en la agricultura y la ganadería. Siempre tuve conocimientos sobre este rubro. Nos fuimos acomodando a mis necesidades económicas y vivo bien, feliz con la vida que tengo, sin dejar de lado mi parte futbolística", aseguró Román en una entrevista con Infobae en la que respondió a la consulta sobre su presente.

Al margen de que ya no tiene club y que ya no compite como lo hacía en su momento, el defensor no se olvida de su paso por el deporte: "Me retiré del fútbol para dedicarme al campo que es mi pasión. Tuve la oportunidad y decidí dar un paso al costado. Igualmente, comencé a cursar la carrera de técnico. Sigo jugando como amateur en la liga colmenense de fútbol para mantenerme en forma y no subir tanto de peso, para estar bien de salud y compartir un tiempo con mis amigos".

La carrera de Adalberto Román

En 2006, Adalberto Román vistió la camiseta de Libertad de Paraguay en lo que fue su debut en Primera División. Años más tarde, y con cuatro títulos en su haber, el exdefensor llegó a River como una gran promesa. Sin embargo, en 2011 descendió a la B y quedó marcado por el penal cometido contra Belgrano en la ida de la promoción. En 2012 se desempeñó en Palmeiras -cedido- y también bajó de categoría. Luego de su regreso al "Millonario", Román volvió a Libertad, jugó en Cerro Porteño en 2018 y se retiró en Sportivo San Lorenzo en 2019. Con la "Banda", el zaguero paraguayo acumuló un total de 3 goles en 39 partidos disputados. Además, el exjugador sumó 11 gritos más en los demás clubes por los que pasó.