Escándalo total: la AFA echó a un árbitro del fútbol argentino

Escándalo: la AFA echó a un árbitro del fútbol argentino

La AFA tomó la tajante decisión de echar a un árbitro después de protagonizar un lamentable momento en un partido correspondiente a una categoría juvenil. La entidad comandada por Claudio "Chiqui" Tapia lanzó un contundente comunicado en su página web oficial, en la que contó los motivos de la determinación. El responsable es Sebastián Solís, quien impartió justicia en un encuentro entre el club Roma y Argentino de Rosario.

Poco importó el resultado del duelo por las inferiores de la Primera C, donde se cruzaron los mencionados equipos ya que el colegiado se llevó todos los flashes. No precisamente por destacarse por su labor, sino por hacer todo lo contrario dirigiendo lejos de cualquier jugada y ser captado por las cámaras usando un dispositivo sacado de su bolsillo en pleno compromiso deportivo. Por supuesto, el video no tardó en hacerse viral y rápidamente tuvo repercusión, la cual fue necesaria para que la casa madre del fútbol argentino lo despidiera tan sólo unas pocas horas más tarde.

La AFA echó al árbitro Sebastián Solís: el comunicado oficial

En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís, fue despedido de esta Casa por haber inflingido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.

La jornada del escándalo que derivó en el despido de Solís

Sin dudas, las imágenes hablan por sí solas y el colegiado en cuestión no seguirá en sus funciones después de este escándalo que no tardó en viralizarse. El cotejo que comandó correspondía a la fecha 12 de las inferiores entre el Club de Fútbol Roma -no afiliado a AFA pero invitado a participar de los torneos- y Argentino de Rosario, club que hoy milita en la Primera C del fútbol argentino. En la jornada que incluyó seis partidos, el "Salaito" santafesino ganó cinco y empató uno con 19 goles a favor y 7 en contra.

Sebastián Solís, el árbitro echado por Claudio "Chiqui" Tapia

Cómo está la Primera C del fútbol argentino: la apasionante definición

Actualmente, la categoría cuenta con 27 equipos divididos en dos zonas -una de 13 y la otra de 14-. Con 22 jornadas disputadas, la A la lidera Ituzaingó con 41 puntos, tres por arriba de Central Córdoba de Rosario que cuenta con un partido más. Por otro lado, en la B el puntero es Camioneros con 46 unidades mientras que Luján lo sigue con 44 y el próximo sábado desde las 12 del mediodía se enfrentarán en el Estadio Hugo Moyano por la fecha 23 del campeonato.

Los ganadores de las mencionadas zonas se cruzarán para definir el primer ascenso a la B Metropolitana y el perdedor del encuentro será parte del Torneo Reducido para conseguir la segunda plaza en dicha categoría para el 2026. Los últimos de cada grupo -hoy Puerto Nuevo y Central Ballester- jugarán un duelo para evitar la desafiliación y el que pierda tendrá que enfrentar al ganador del Torneo Promocional Amateur en cancha neutral y con ventaja deportiva.