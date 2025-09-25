Es hincha de Estudiantes, llegó a su casa y encontró una carta su nene de 12 años que lo hizo llorar: "Mi compañero"

El mismo día en el que van a jugar Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores se conocio un texto en las redes sociales que se convirtió en viral, principalmente por la emoción que despertó. Un usuario de Twitter reveló la carta que le dejó su hijo, fanático del León, en la previa del partido por la Copa continental. El nene, de 12 años, le envió un mensaje en el que, entre otras cosas, dice "Gracias por ser mi compañero de cancha".

En una carta que publicó el usuario Datazo Pincha en sus redes sociales, la carta era de su hijo y decía: "Hola Pa. No sé cómo empezar pero a la vez siento que te lo tenía que decir. Quería agradecerte por ser vos el que me lleva a la cancha desde chiquito, desde los tres años, ya casi 12 años. También por darme esta pasión por el deporte y por hacerme pincha. Gracias a vos viví muchas emociones, viajes con vos y también darme un motivo de alegría. Pase lo que pase hoy no importa, gracias por ser mi compañero de cancha como en la vida. Te amo Pa, vamos pincha".

Desde ya, raápidamente, la imagen se viralizó por las redes sociales y explotó hasta finalmente convertirse en viral. No se conoció el nombre del autor de la carta, pero si se supo que fue en la previa del partido del Flamengo y despertó el amor de toda la hinchada de Estudiantes que está muy esperanzada de pasar de ronda.

Cómo llega Estudiantes al partido

El conjunto platense llega a este partido decisivo con un panorama mixto después de haber cortado una racha negativa de tres derrotas consecutivas al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en el último partido del Torneo Clausura. Los dirigidos por Eduardo Domínguez se sienten confiados por haber competido de igual a igual en el segundo tiempo del Maracaná, donde lograron descontar el marcador tras un comienzo adverso que los tuvo 2-0 abajo en apenas nueve minutos. El gol que descontó fue un autogol de Léo Pereira que mantiene viva la esperanza del Pincha de alcanzar las semifinales.

Estudiantes intentará repetir la historia de 2009 cuando logró su última Copa Libertadores tras eliminar a varios equipos brasileños en instancias finales. El equipo de La Plata cuenta con cuatro títulos continentales en su historia (1968, 1969, 1970 y 2009) y no alcanza una semifinal desde hace 16 años, por lo que esta oportunidad representa mucho más que un simple partido para la institución y sus hinchas. La ventaja de jugar en casa será fundamental para un equipo que necesita remontar la serie.

Una noticia importante para el Pincha es que recupera a dos jugadores clave: Eric Meza regresa tras un mes fuera de las canchas por una lesión muscular y una sinovitis en la rodilla, mientras que Edwuin Cetré también está de vuelta después de no haber podido viajar a Brasil por una lesión menor. Además, Gonzalo Plata podrá jugar tras haber tenido su expulsión anulada por CONMEBOL.