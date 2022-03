En la previa de Independiente - Racing, Gago evocó a Gallardo: "A la gente le puedo decir que confíe"

Se viven las últimas horas de cara al duelo entre Independiente y Racing, el entrenador del la Academia habló en conferencia de prensa y trajo en recuerdo una vieja frase de Marcelo Gallardo.

El 24 de octubre de 2018 Marcelo Gallardo, tras haber sido derrotado por Gremio en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, dejó una de las mejores frases del futbol argentino en los últimos tiempos. "Que la gente crea, porque tiene con qué creer", dándole plena confianza a sus dirigidos para el partido de vuelta, el viernes Fernando Gago habló de cara al crucial duelo ante Independiente y evocó ese espíritu "Gallardista".

Gago le pidió a toda la gente de Racing que "confié" en el equipo, por que este "va a competir" en el trascendental clásico de Avellaneda, donde Racing visitará al Rojo por la séptima fecha del torneo local. "A la gente le puedo decir que confíe, que el equipo va a competir. Quiero que los jugadores muestren esa sensación de que quieren ganar", afirmó Gago en conferencia de prensa desde el Cilindro de Avellaneda.

El entrenador de Racing sabe que el duelo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini es el más importante del semestre: "un partido importante" para los hinchas, pero dejó en claro su objetivo: "Tenemos que seguir compitiendo desde acá hasta el final del campeonato. Y queremos competir mañana hasta el final e intentar conseguir los tres puntos".

Gago no confirmó el once

Fernando Gago aun no ha confirmado el once que enfrentará el sábado a Independiente. El DT de Racing dijo: "No se los dije a los jugadores, pero más allá de eso, intentaremos competir a lo largo de los 90 minutos". Intentando de está manera sacarle presión a los once jugadores y tratando de motivar a sus dirigidos.

El exjugador de Boca y Real Madrid se sacó de encima la presión de "candidato": "Yo creo que no se puede hablar de candidato en un partido así. Estos son partidos muy emocionales y con sentimientos, tanto para la gente como para los jugadores. Hay un montón de factores que destacan a este tipo de juegos de los demás".

"Desde lo personal estoy muy tranquilo. Los nervios normales de cada partido siempre están, pero mi tranquilidad radica en apreciar el nivel de los jugadores durante la semana al igual que lo que vienen mostrando en la cancha. En este tipo de partidos siempre hay mucho nerviosismo en la previa, pero una vez que empieza a rodar la pelota ese sentimiento se transformar para intentar hacer lo mejor adentro del campo", expresó Gago.